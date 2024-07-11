سكارليت جوهانسون: أنا من المؤمنين بالخرافات

برلين : وصفت نجمة هوليوود سكارليت جوهانسون نفسها بأنها شخصية تؤمن بالخرافات.

وقالت الممثلة الأمريكية إنها على سبيل المثال تعتقد أن سكب الملح يجلب الحظ السيئ، وأنه لدرء ذلك يجب قذف الملح على الكتف.

وحضرت جوهانسون، والممثل الأمريكي تشانينغ تاتوم العرض الألماني الأول لفيلمهما الجديد “إلى القمر” في برلين أمس الأربعاء.

في المقابل، لا يؤمن تاتوم بالخرافات، حيث قال: “إذا كسرت مرآة، فلا أهتم على الإطلاق، وليس لدي مشكلة مع القطة السوداء أيضا. لا أخاف من تلك الأمور”.

ومع ذلك ذكر تاتوم أن لديه نمطا معينا من الأشياء التي يجب القيام بها للتحضير لمشهد كبير أو خطير، موضحا أنه يظهر خلال القيام بتلك الأشياء كما لو كان يؤدي حركات رقصة الماكارينا.

ويدور الفيلم الذي تبلغ مدته حوالي ساعتين حول أول هبوط أمريكي على سطح القمر في عام 1969، ويتناول الفيلم نظرية المؤامرة القائلة بأن الأمر كان محض تزييف.

(د ب أ)