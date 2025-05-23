سكارليت جوهانسون: القصص ينبغي أن تُروى حتى لا تزول

كان: بعد كريستن ستيوارت، قدمت نجمة هوليوودية أخرى، هي سكارليت جوهانسون، في “مهرجان كان السينمائي” أول تجربة إخراجية لها من خلال فيلم “إليانور ذا غرايت”، الذي يسلط الضوء على مرور الوقت وضرورة إبقاء بعض القصص حية.

تؤدي الممثلة جون سكويب (95 عاماً) دور إليانور، وهي امرأة مسنّة تعيش في فلوريدا، وقد توفيت صديقتها المقرّبة، إحدى الناجيات من الهولوكوست. وبعد أن أصيبت بالصدمة، انتقلت إلى نيويورك، حيث عجزت عن التواصل مجدداً مع ابنتها.

سكارليت جوهانسون: أعتقد أنني أعمل منذ وقت طويل لدرجة أنني لم أعد مضطرة للقلق بشأن البقاء في الظل، وهو أمر يحمل تحرراً كبيراً

في أحد الأيام، تنضم إليانور إلى مجموعة محادثة عن الهولوكوست، وبسبب هوسها بذكرى صديقتها، تتبنّى قصتها، وهو ما يثير سلسلة من سوء الفهم لم تستطع المرأة المسنّة تجنّبها.

ولم تجرؤ حتى على البوح بالحقيقة لصديقتها الجديدة التي التقت بها بشكل غير متوقّع، وهي طالبة صحافة شابة تؤدي دورها إيرين كيليمان (“سولو”).

تقول سكارليت جوهانسون، التي تشارك أيضاً في بطولة أحدث أفلام ويس أندرسون، والمُرشّح لجائزة السعفة الذهبية: “تؤكد إليانور أنها إنْ لم تروِ قصة صديقتها، فلن يرويها أحد.

وفي وقت نناقش فيه باستمرار من له الحق في رواية قصة شخص آخر (…) علينا أيضاً أن نواجه حقيقة أن القصص ينبغي أن تُروى، وإلا ستختفي”.

وتحدثت المخرجة للصحافيين، الأربعاء، في “مهرجان كان”، بعد يوم من العرض الأول لفيلمها في قسم “نظرة ما”.

وأوضحت جوهانسون، التي نشأت في مدينة نيويورك، أنها كانت قادرة بسهولة على فهم “موضوعات الهوية اليهودية”، مستفيدة من تجاربها الشخصية لتطوير شخصية إليانور.

وقالت: “كانت لي جدة لم تكن مثل إليانور تماماً، لكنها كانت شخصاً رائعاً جداً- وأحياناً صعباً- وكنت قريبة منها جداً”.

معرفة تمثيلية

جوهانسون (40 عاماً)، التي سبق أن تعاونت مع أعظم المخرجين، من وودي آلن (“ماتش بوينت”، “سكوب”، “فيكي كريستينا برشلونة”)، إلى الأخوين كوين، مروراً بكريستوفر نولان، وصوفيا كوبولا، تُثبت، مع هذا الفيلم الأول، القريب من روح السينما الأمريكية المستقلة، أنها قادرة على الابتعاد عن الإنتاجات الكبيرة مثل سلسلة “أفنجرز”.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان جميع الممثلين يخافون من أن يصبحوا في الظل، قالت: “أعتقد أنني أعمل منذ وقت طويل لدرجة أنني لم أعد مضطرة للقلق بشأن هذا الموضوع، وهو أمر يحمل تحرراً كبيراً”.

وأضافت: “جميع الممثلين غير واثقين من أنفسهم، وهذا أحد الأسباب التي تجعلهم مقنعين جداً”، موضحة أنها استمتعت كثيراً بالعمل مع جون سكويب، ووصفتها بالممثلة “الحيوية” و”الناجعة”.

جوهانسون: تعاملتُ مع مخرجين رائعين، لكن لا أحد منهم يمتلك المعرفة التمثيلية التي نمتلكها. لم أواجه تجربة مماثلة خلال السنوات السبعين

وتابعت: “لقد جعلت مهمتي سهلة جداً، لأنني كنت أدرك أنني أعطي تعليمات لشخص كان يأخذ ملاحظات ويتبعها منذ 70 عاماً”.

من جانبها، رأت جون سكويب، التي بدأت مسيرتها المهنية في المسرح وانتظرت حتى سن الـ61 عاماً لتصوير فيلمها الأول، أن تجربة جوهانسون كممثلة ساعدتها كثيراً في موقع التصوير.

وقالت الممثلة الأمريكية، التي رُشِّحت لجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم “نبراسكا” للمخرج ألكسندر باين: “تعاملتُ مع مخرجين رائعين، لكن لا أحد منهم يمتلك المعرفة التمثيلية التي نمتلكها. لم أواجه تجربة مماثلة خلال السنوات السبعين”.

وعن إمكانية أن يُعيد فيلم “إليانور ذا غرايت” إشعال حلمها بنيل جائزة أوسكار، قالت ضاحكة: “أحلم دائماً بنيل جائزة أوسكار!”

(أ ف ب)