سكالوني: الأرجنتين لا تعتمد بشكل كبير على ميسي

لندن: قال ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، إن فريقه تعلم كيفية التعامل مع غيابات ليونيل ميسي ولم يعد بحاجة لإعادة تنظيم التشكيلة عندما لا يكون مهاجم إنتر ميامي متاحا، وذلك قبل استضافة كولومبيا غدا في تصفيات كأس العالم.

ومنذ مشاركته مع المنتخب الأول عام 2005، سجل ميسي 112 هدفا في 192 مباراة مع الأرجنتين وفاز بكأس العالم عام 2022 ولقبين في كأس كوبا أمريكا والميدالية الذهبية في أولمبياد بكين 2008.

وغاب القائد (37 عاما) عن فوز الأرجنتين 1-صفر على أوروغواي وفوزها الكبير 4-1 على البرازيل في مارس/ آذار بسبب الإصابة، إذ ضمن فريق سكالوني مقعده في كأس العالم 2026 خلال فترة التوقف الدولي.

وعاد إلى تشكيلة المنتخب في تصفيات كأس العالم هذا الشهر وشارك كبديل في فوز الأرجنتين 1-صفر على تشيلي الأسبوع الماضي.

وقال سكالوني للصحافيين قبل استضافة كولومبيا في بوينس أيرس: “الفريق الآن في لحظة يمكنه خلالها اللعب بنفس الطريقة في وجود ليو (ميسي) أو غيابه، وهو ما كان أكثر تعقيدا في الماضي حيث كان يتعين علينا تغيير بعض اللاعبين. لكن الآن لم تعد لدينا هذه الضرورة والفريق يؤدي بنفس الطريقة، وهذا أمر جيد”.

وفي حين تأهلت الأرجنتين بالفعل إلى نهائيات كأس العالم في أمريكا الشمالية، فإن كولومبيا تحتل المركز السادس والأخير المؤهل مباشرة للبطولة وفوزها سيوسع فارق النقاط مع فنزويلا صاحبة المركز السابع.

وفازت كولومبيا على الأرجنتين 2-1 عندما التقى الفريقان آخر مرة في تصفيات كأس العالم في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأضاف سكالوني: “إنه فريق رائع ويضم لاعبين رائعين ولديه أسلوب لعب واضح يمكن أن يضعك في مشكلة. حللنا المباراة، وأظهرنا للاعبين نقاط قوتهم وما نريد الاستفادة منه. ستكون مباراة رائعة، خاصة وأننا نلعب على أرضنا، لذلك من الجيد لجماهيرنا مشاهدة اللاعبين”.

(رويترز)