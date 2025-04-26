سكان إسطنبول يخشون وقوع زلزال أكبر بعد حدوث 445 هزة ارتدادية

إسطنبول: ذكر مرصد زلازل اليوم السبت إن مئات الهزات الارتدادية ضربت إسطنبول ومن المتوقع حدوث المزيد منها في الأيام المقبلة، بعدما تعرضت المدينة التركية لزلزال قوي في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقال مرصد “قنديلي” للزلازل إنه تم تسجيل 445 هزة ارتدادية حتى الآن.

وأسفر الزلزال الذي وقع يوم الأربعاء الماضي وكان بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، عن إصابة 200 شخص.

وقال وزير التخطيط العمراني التركي مراد كوروم أمس الجمعة إنه تم تسجيل وقوع أضرار بما يربو على 6500 مبنى حتى الآن.

وأجبرت هزة ارتدادية أمس الجمعة السكان على الفرار من منازلهم في بعض أحياء إسطنبول الأشد عرضة للخطر، وما زال بعض الأشخاص يخيمون في أماكن مكشوفة.

(د ب أ)