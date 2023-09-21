سكان بلدة سبسطية الفلسطينية يخشون عزلهم عن مواقعها الأثرية

منظر عام للموقع الأثري في سبسطية بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. (رويترز)

سبسطية (الضفة الغربية): يخشى سكان بلدة سبسطية في شمال الضفة الغربية المعروفة بمواقعها الأثرية، التي يعود تاريخها إلى أكثر من 4 آلاف عام، والتي شكلت جزءا من حياتهم الاجتماعية وذكرياتهم، أن يفقدوها في ظل مساعٍ إسرائيلية للسيطرة عليها بشكل كامل. وقال محمد عازم رئيس بلدية سبسطية الواقعة في محافظة نابلس إن ضباطا كبارا من الجيش الإسرائيلي يترددون على المنطقة الأثرية في الفترة الأخيرة.

محمد عازم: “إن ضباطا كبارا من الجيش الإسرائيلي يترددون على المنطقة الأثرية. وهذا استمرار لحلقات الاقتحام، وهي مقدمة لتنفيذ أكبر مشروع تهويدي للمنطقة الأثرية في سبسطية وسرقة آثارها”.

وأضاف “هذا استمرار لحلقات الاقتحام في الأيام والأسابيع الماضية وهي مقدمة لتنفيذ أكبر مشروع تهويدي للمنطقة الأثرية في منطقة سبسطية وسرقة آثارها”.

وخصصت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا مبلغ 32 مليون شيقل لتطوير المواقع الأثرية في سبسطية الواقعة في منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، ضمن اتفاقية أوسلو المؤقتة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقسمت هذه الاتفاقية الأراضي الفلسطينية إلى ثلاثة أقسام:

(أ) التابعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة والتي تمثل المدن والمنطقة، و(ب) التي تمثل القرى وهي خاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية وأمنيا لإسرائيل، فيما خضعت المنطقة الثالثة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، للسيطرة الإسرائيلية الكاملة إلى حين التوصل لاتفاق سلام دائم.

وتصنف سلطة الآثار الإسرائيلية سبسطية مواقع أثرية إسرائيلية.

وتقول سلطة الحدائق والطبيعة الإسرائيلية على موقعها الرسمي إن سبسطية “كانت عاصمة مملكة إسرائيل قبل نحو 3000 عام وكانت تعرف بالسامرة”.

تصنف سلطة الآثار الإسرائيلية سبسطية مواقع أثرية إسرائيلية.

وتشير إلى “قصر ملوك إسرائيل” على أنه واحد من أهم المواقع الأثرية في سبسطية، وتضيف “بنى ملوك إسرائيل على قمّة الجبل قلعة قويّة، محاطة بجدار خارجي وجدار داخلي”.

وتأتي وفود إسرائيلية تحت حراسة الجيش لزيارة المنطقة، ويقول السكان إن الجيش الإسرائيلي ينظم حفلات تخرج بين فترة وأخرى للضباط على المدرج الروماني، أحد أبرز المعالم الأثرية في بلدة سبسطية.

وأقامت إسرائيل في نهاية السبعينيات مستوطنة (شافي شمرون) التي تبعد مئات الأمتار عن المواقع الأثرية في بلدة سبسطية، ويقول الفلسطينيون إن عمليات تجريف جرت مؤخرا في المنطقة المحيطة بالمستوطنة بهدف توسيعها.

وجاء على الموقع الرسمي لوزارة السياحة والآثار الفلسطينية “أظهرت التنقيبات الأثرية العديدة التي نُفذت في الموقع، منذ مطلع القرن العشرين، أن أقدم الدلائل الأثرية تعود إلى العصر البرونزي المبكر” عام 3200 قبل الميلاد.

وتضيف “خلال الفترة الرومانية شهدت المدينة تنفيذ مشروع بنائي ضخم، الذي احتوى على سور المدينة، والبوابة الغربية، والشارع المعمد الذي أقيم على امتداده 600 عمود، بالإضافة إلى البازيليكا (السوق)، والساحة العامة، والمسرح، ومعبد أغسطس، ومعبد كوري، والملعب الرياضي، والقناة المائية، والمقابر”.

ويتابع الموقع “احتفظت سبسطية المملوكية والعثمانية والحديثة باسمها الروماني القديم”.

وتقع مجموعة من المواقع الأثرية وسط البلد وتشمل المسجد، وضريح النبي يحيى، وكاتدرائية يوحنا المعمدان، والمقبرة الرومانية، ومعصرة الزيتون، وقصر الكايد، ومجموعة من المباني التقليدية.

وهناك معالم أثرية تقع على أطراف البلدة، أهمها المدرج الروماني وكنيسة وقصر، لا تزال الكثير من معالمها واضحة للعيان رغم عدم إجراء أي عمليات ترميم لها على مدى السنوات الماضية.

وأوضح محمد عازم رئيس بلدية سبسطية أن “المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على المواقع الأثرية بدأت تظهر على أرض الواقع”.

وأضاف “الاقتحامات المتكررة لجيش الاحتلال والعصابات الاستيطانية ودوائر الاحتلال المتعددة، ما هي إلا مقدمة لتنفيذ هذا المشروع التهويدي الكبير”.

وتابع قائلا “بلدية سبسطية من أكبر المواقع التاريخية والأثرية في فلسطين، وأصبحت بلدة سبسطية تقع في دائرة الخطر والاستهداف الكبير، وحكومة الاحتلال بكل مكوناتها تفرض طوقا كبيرا على سبسطية من خلال هذا المشروع في مقدمة لسرقة الآثار وتهويدها”.

وتخلق المواقع الأثرية فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالي سبسطية، في ظل حركة سياحية محلية وأجنبية، وإن كانت محدودة.

وقال عازم “هناك أكثر من 50 عائلة في بلدة سبسطية تعتاش من وراء الحركة السياحية في هذه المنطقة… ستصبح هذه العائلات بلا مصدر دخل”.

وقال سامر الشاعر صاحب متجر بجوار المنطقة الأثرية “الحركة السياحية تتأثر سلبا بقدوم الاحتلال ومحاولة تسويق هذا المكان على أنه إسرائيلي”.

وأضاف “لما بيجي الجيش والمستوطنين لا دخول ولا خروج، وأحيانا يمنعونا نفتح المحلات السياحية”.

وتمثل الآثار في بلدة سبسطية جزءا من الحياة الاجتماعية والثقافية لسكان البلدة البالغ عددهم نحو 5 آلاف.

وقال زيد أزهري الناشط الشبابي في مجال السياحة “أكبر مخاوفنا هي إغلاق الموقع وعزلنا عنه ومنع وصولنا إلى الآثار القديمة”.

وأضاف “إحنا بنحكي عن جزء مهم من الحياة الاجتماعية للإنسان الفلسطيني العايش في سبسطية، كلنا كفلسطينيين يربطنا في الموقع ذكريات ومشاعر، هي بطبيعة الحال انبنت لوجودنا داخل الموقع”.

وتابع قائلا “كانت في محاولات إسرائيلية من 1978 وصولا للعام 2000 (للسيطرة على الموقع الأثري في سبسطية)، لكن الانتفاضة الثانية سببت في إفشالها وإعادة الروح لهذه المنطقة، ولكن اليوم في محاولة أكثر شراسة مع حكومة اليمين الإسرائيلية”.

عبد السلام آسيا: “نحن ممنوعون من العمل في المنطقة (ج)، ولكن مؤخرا، وهذا مؤشر خطير، نحن ممنوعون من العمل في المنطقة (ب)”.

وتشكو وزارة السياحة الفلسطينية من منع السلطات الإسرائيلية لها من العمل حتى في المناطق الخاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية.

وقال عبد السلام آسيا مدير دائرة السياحة والآثار في محافظة نابلس “نحن ممنوعون من العمل في المنطقة (ج)، ولكن مؤخرا، وهذا مؤشر خطير، نحن ممنوعون من العمل في المنطقة (ب)”.

وأضاف “الموقع الأثري في سبسطية يضم أغلب الشواهد الأثرية في سبسطية، والرواية الإسرائيلية تقول إن هذا المكان أو هذا الموقع يعود إليهم، لكن نحن روايتنا الفلسطينية بعكس هذه الرواية”.

وأوضح آسيا أن “المخطط الإسرائيلي في سبسطية هو مخطط لتهويد المنطقة وعزلها، وهذا سيؤدي إلى منع أو تقليل عدد الزوار لهذه المنطقة وسيؤثر على الناحية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية”.

وتعمل جمعية (الروزنا) التي تعنى بالحفاظ على التراث على تنظيم جولات ميدانية لمجموعات من الصحافيين والعاملين في المؤسسات الحقوقية، وغيرهم في المنطقة الأثرية في سبسطية.

وقالت فيولا عبد الله المتحدثة باسم الجمعية “هذه الجولة جاءت بعد ما شعرنا بالخطر، لأن هناك ادّعاء كثير حول إقامة مشاريع ومتنزه وحملة دعائية لكل المستوطنين إنهم يجيوا على المكان ويستوطنوا فيه”.

وأضافت “لذلك الوجود الفلسطيني مهم وضروري وكمان من فئة الشباب، لأنهم المستقبل، ولما بيجوا يستكشفوا المكان بتثبت المعلومات…الوجود حماية، ما في شي يعملوه غير يتواجدوا في المكان”.

وبدت المجموعة التي حضرت لزيارة الموقع تغمرها الدهشة، وهي تنتقل من معلم أثري إلى آخر.

وقالت نسرين عواد التي كانت من بين الوفد الزائر “هنا عمق التاريخ والحضارة ضارب فيها بالجذور، يعني بالأعماق كل شي فيها أثري وكل شيء فيها يدل فعليا إن جذورها ضاربة في العمق تماما”.

وأضافت “هيك مكان على الأقل يكون مدرج على قوائم التراث العالمي، كل فلسطيني وكل سائح لازم يجي يتفرج على سبسطية ويشوف هذا الامتداد التاريخي العميق جدا جدا”.

(رويترز)