سكان شرق خان يونس ينزحون شعثا غبرا تحت شمس يوليو الملتهب إلى المجهول

غزة – “القدس العربي”:

عاد مشهد النزوح الأليم ليتكرر من جديد في مدينة خان يونس، بعد أقل من ثلاثة أسابيع على مرور مشهد مشابه، خرج فيه أهالي المنطقة الشرقية، لا يحملون إلا القليل من الأمتعة والأطعمة، ليقطنوا العراء بعد أن تركوا منازلهم بناء على تهديد جديد أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي.

النزوح المرير

ومنذ ساعات الصباح الأولى، توافدت إلى مناطق وسط وغرب مدينة خان يونس قوافل بشرية كبيرة، قادمة إما مشيا على الأقدام أو على عربات تجرها الحيوانات، أو على متن شاحنات، وكان أكثر المشاهد إيلاما هو مشهد نزوح كبار السن والأطفال، والذين اضطر الكثير منهم لقطع مسافة طويلة تقدر بأكثر من خمسة كيلو مترات، سيرا على الأقدام، وتحت حرارة يوليو الملتهب.

وقد ظهر العناء على معظم النازحين الذين تدفقوا إلى عمق خان يونس، فالأطفال والكبار وصلوا شعثا غبرا، من عناء الطريق، فيما أنهكت الرحلة المسنين، وقد بدا ذلك على السيدة أم محمد، وهي في منتصف العقد السابع، والتي سارت كل هذه المسافة الطويلة تتكئ على أحفادها وأبنائها، حيث قال أحد أنجالها إنهم اضطروا إلى التوقف عدة مرات، لإراحتها من رحلة المشي المرهقة، وإنها كادت يغمى عليها مع بداية الوصول إلى وسط المدينة، من شدة العناء وارتفاع الحرارة، حيث تعاني والدته من مرضي ارتفاع ضغط الدم والسكري.

ولم يكن حال من ركبوا الشاحنات أو العربات تجرها الحيوانات، أفضل بكثير من أحوال العوائل التي سارت مشيا على الأقدام، تقطع المناطق المهددة بالإخلاء إلى عمق وغرب المدينة، فجميعهم لم يكن لهم ما يحمي رؤوسهم من حرارة الصيف، سوى بعض الأمتعة التي اضطروا إلى رفعها لحماية رؤوسهم من ضربات الشمس المحرقة.

وفي مشاهد النزوح المتكررة، تقوم الأسر التي تملك المال باستئجار شاحنات بمبالغ مالية كبيرة، فيما تستأجر أخرى عربات تجرها إما الأحصنة أو الحمير، وتضع عليها أمتعة المنزل وبعض المقتنيات الأساسية، وفوق تلك الأمتعة تجلس النساء والأطفال وكبار السن، لتسير بهم إلى مناطق النزوح الجديدة، فيما تحرم العائلات التي لا تملك المال من ذلك، وتضطر لحمل بعض الأمتعة، والسير على الأقدام.

ويقول خليل أبو دقة، الذي كان يقطن مع عائلته إحدى المناطق التي هددها جيش الاحتلال بالإخلاء القسري لـ “القدس العربي”، إنه تفاجأ من كم القصف الجوي والمدفعي العنيف على المناطق القريبة من منزل عائلته، مع بداية أوامر الإخلاء، لافتا إلى أن جيش الاحتلال لم يمهلهم أي وقت للخروج.

رحلة وسط المخاطر

ويشير إلى أن رحلة النزوح الجديدة كانت كغيرها السابقات محفوفة بالمخاطر، وقد تحدث عن سماع أصوات قصف عنيف على مقربة من الشارع الذي سلكه وعائلات كثيرة أخرى من الجيران، ويوضح أنها كانوا يسمعون أيضا صفير القذائف المدفعية التي كانت تطير من فوقهم لتسقط على مناطق أخرى شرق خان يونس.

وعن رحلة النزوح الجديد، قال إنه تفاجأ كغيره من أمر الإخلاء الجديد، خاصة وأنه لم يمض على عودته لمكان سكنه سوى 12 يوما، منذ ان كان قد تركه قسرا في الثالث من الشهر الجاري، بناء على أمر إخلاء مشابه أصدره جيش الاحتلال، حيث مكث لأسبوع في خيمة تفتقر لكل مقومات الحياة غرب مدينة خان يونس، لافتا إلى انه وعلى عجل قام مع زوجته بجمع بعض الملابس والقليل من مستلزمات الحياة الأساسية وقليل من الأطعمة المعلبة وكيس من الدقيق، قال إنه كان يحتفظ فيه لهذا الأمر، وقد وضعها على متن عربة حمار، وخرج مسرعا في الصباح، وهو ما فعله أيضا أشقاؤه الذين يقطنون على مقربة من منزله، كما قال احمد.

وتؤكد سماح النجار إحدى السيدات اللواتي تركن منازلهن بعد أمر الإخلاء، أن أحدا لم يكن يتوقع صدور هذا القرار الجديد، خاصة وأنه لم يمض على قرار الإخلاء السابق سوى أسابيع قليلة جدا، وأضافت تلك السيدة بلهجتها لـ “القدس العربي” وهي تشكو قسوة الحياة “شو بدنا نعمل وين بدنا نروح.. حرام الي بيصير فينا”، وتابعت “أطفالنا بدون أكل وبدون شرب، وكل شوي (كل وقت قصير) بطلبوا منا نرحل وننزح”.

وهذه السيدة التي عاشت سابقا أربعة أشهر في نزوح خلال العملية العسكرية الكبيرة التي نفذتها قوات جيش الاحتلال ضد مدينة خان يونس في بداية شهر ديسمبر من العام الماضي، وحتى انتهاء العملية بعد أربعة أشهر، تؤكد أن السكن في الخيام صعب جدا، وقالت “ما كنا قادرين نعيش في الخيام في الشتا، كيف بدنا نعيش الآن في الصيف”.

لا خيام للسكن

ويشتكي النازحون القاطنون في الخيام من ارتفاع درجة الحرارة بداخلها بسبب موجات حر الصيف، وكونها مصنوعة من مواد بلاستيكية، وقد تسبب ذلك في أمراض جلدية عدة أصابت النازحين.

وحمل محمد قديح على متن شاحنة أقلت أسرته خيمة بلاستيكية كان قد حصل عليها من إحدى المؤسسات الإغاثية خلال رحلة النزوح السابقة التي بدأت في ديسمبر من العام الماضي، لكن هذا الرجل الذي يعيل أسرة كبيرة، أكد أن الخيمة لا تكفي كل أفراد الأسرة، كما أنه سيصعب عليه إيجاد مكان ملائم لنصبها، بسبب عدد النازحين الكبير في غرب خان يونس.

ويقدر عدد سكان المناطق الشرقية لمدينة خان يونس بأكثر من 250 ألف شخص.

والجدير ذكره أن جيش الاحتلال تعمد تدمير نحو 80% من منازل خان يونس خلال الاجتياح البري السابق الذي استمر لأربعة أشهر، ما بين تدمير كلي وجزئي، كما تعمد تخريب كل شبكات البنى التحتية.

ولا يامن النازحون من شرق خان يونس على حياتهم في مناطق النزوح الجديدة، التي يزعم جيش الاحتلال أنها مناطق “عمليات إنسانية”، وقد عبر الكثيرون عن ذلك لـ “القدس العربي”، خاصة مع استمرار جيش الاحتلال في استهداف مناطق المواصي، وإيقاع عشرات الشهداء في صفوف النازحين، وهو أمر أكدته سابقا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التي أكدت أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة.

وتواصلت “القدس العربي” مع مسؤولي مؤسسات اغاثية تنشط غرب مدينة خان يونس، وأكدوا أن ما يتوفر لديهم من طعام لا يكفي العدد الكبير للنازحين الجدد، وأنهم بالأصل كانوا يشتكون من قلة الأطعمة التي أجبرتهم على تقليص عمليات التوزيع سابقا.