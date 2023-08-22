سكان عدن يلجأون للسواحل والشوارع هربا من صيف حار مع انقطاع الكهرباء 18 ساعة في اليوم- (صور وفيديو)

صنعاء- “القدس العربي”: دفعت أزمة انقطاع الكهرباء بمدينة عدن الساحلية أبناء المدينة للجوء للشوارع والسواحل هربا من حرارة صيف ملتهب؛ وهي أزمة تتفاقم منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 8 سنوات في ظل تردٍ غير مسبوق في الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

لليوم الخامس وسكان المدينة يعانون من انقطاع التيار الكهربائي إلى 8 ساعات ونصف مقابل ساعتين تشغيل؛ وهو ما أفسد عليهم حياتهم وحول منازلهم إلى أشبه بـ”مسالخ بشرية”، على حد تعبير أحد أبناء المدينة.

ووصل عدد ساعات انقطاع الكهرباء إلى 18 ساعة في اليوم مع توقف 80 في المئة من منظومة التوليد الكهربائي الحكومية في المدينة جراء نفاد الوقود؛ فتحولت الشوارع والسواحل إلى ملاجئ يهرب إليها المواطنون في مناظر مؤلمة.

عدن في الحر بدون كهرباء تجد الناس نائمين في الشوارع pic.twitter.com/IrZycYQEjV — منير الماوري (@muniralmaweri) August 21, 2023

وحملت المؤسسة العامة للكهرباء في مدينة عدن الحكومة مسؤولية عدم تزويد المحطات بالوقود، وأعلنت، يوم الأحد، بدء نفاد الوقود. وقالت في بيان: “لقد بذلت وزارة الكهرباء والطاقة والسلطة المحلية جُل جهدها خلال الأيام الماضية بتوفير كمية بسيطة من الوقود حافظت على عمل المحطات بالحد الأدنى من التوليد، على أمل أن يتم التدخل من قبل رئاسة الحكومة بتأمين شحنة وقود عاجلة تمكن المؤسسة من الاستمرار بالخدمة خلال فصل الصيف بشكل نسبي. إلا أن جميع مناشداتنا المتكررة لم تلق استجابة حقيقية تضمن استمرارية التشغيل لمنظومة التوليد مما أدى لتوقف أكثر 80‎% من المنظومة عن الخدمة في ظل ارتفاع حجم الطلب على الطاقة”.

وأعلنت المؤسسة، اليوم الثلاثاء، أن ثمة “تحضيرات تجرى حاليا لرسو سفينة الديزل بميناء الزيت والمخصصة لوقود محطات كهرباء عدن، والتي تحمل على متنها 13 ألف طن من الوقود وهي كمية تكفي لقرابة أسبوعين”.

وقال المسؤول عن المكتب الإعلامي للمؤسسة، نوار أبكر، في منشور على فيسبوك، مساء اليوم الثلاثاء، “سيتم تزويد محطات التوليد بعد رسو السفينة وإجراء فحوصات مطابقة المواصفات، ومن المتوقع مع منتصف الليل يتم الانتهاء من تزويد كافة المحطات”.

وفيما يتعلق بسفينة المازوت أشار إلى أنها “مازالت خارج غاطس الميناء ولم يتم الاتفاق بشأنها”.

وكان طاقما السفينتين قد امتنعا أمس الإثنين، عن إدخالهما لميناء الزيت، حتى يتم تلقي إشعار باستلام قيمة الشحنتين، وفق مصادر إعلامية محلية.

وقال الصحافي العدني، ذويزن مخشف، في تصريح لـ”القدس العربي”: “إن الوضع اليوم الثلاثاء بمدنية عدن مازال كما هو على صعيد استمرار انقطاع التيار الكهرباء وتفاقم معاناة السكان”.

وفيما يتعلق برسو سفينة ديزل والاستعداد لرسو سفينة مازوت، قال مخشف “إن الوقود الذي تحمله السفينتان لن يحل المشكلة على الإطلاق”. وأكد “هي معالجة وقتية لا أكثر وأشبه بذر الرماد في العيون، بل انني اعتبر ذلك استخفافا بالمجتمع وحجم الأزمة والمشكلة الذي يمثلها ملف الكهرباء، كواحد من ينابيع الفساد”.

وطالب بمعالجة جذرية لمشكلة قطاع الكهرباء من خلال مناقشة واقع المشكلة وحلها جذريا باعتبارها لا تتجاوز الفساد والفشل، حد تعبيره.

وكان مخشف قال في منشور أمس الإثنين “لا حكومة ولا مجلس انتقالي ولا حتى المحافظ والسلطة المحلية عقدوا اجتماعات لبحث الأزمة الأبرز وتدارسوا معالجات طويلة أو قصيرة المدى لملف الكهرباء المثير لسخرية المجتمع والبكاء في آن واحد”.

وأضاف: “تبا لكل القيادات، سحقا لمن يدمر عدن ويحيط أبناءها وسكانها بالأزمات السياسية. القادة الجنوبيون أنتم المسؤولون عن هذا الوضع المخيف. من يتحدث عن المناصفة شريك في الفساد والفشل”، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي.

مع استمرار تدهور الأوضاع في المدينة، أطلق ناشطون وناشطات، الإثنين، دعوات للخروج إلى الشارع الأربعاء، للاحتجاج سلميا على الوضع المعيشي والخدمي المتردي في عدن.