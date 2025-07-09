سكان قطر يؤجلون برامج سفرهم لأوروبا بسبب موجات الحر وفلكي يؤكد أن مناخ الخليج طبيعي

الدوحة ـ”القدس العربي”:

عدل مواطنون ومقيمون في قطر من رزنامة رحلاتهم، وأحجموا عن التوجه لأوروبا في ظل موجات الحر التي تشهدها عدد من العواصم الشمالية، وقرروا تمضية عطلتهم في الدوحة، وتحديداً مع تأكيدات فلكيين أن الأجواء المناخية في الدوحة وعدد من العواصم الخليجية تسجل درجات ضمن الحد الطبيعي، من دون مؤشرات على ارتفاعها بشكل ملحوظ.

وتداول نشطاء تصريحات الشيخ سلمان بن جبر آل ثاني رئيس مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك وتأكيده أن الأجواء المناخية في قطر ودول الخليج العربي تعتبر ضمن الحد الطبيعي ولا توجد أي مؤشرات تدل على أن هناك زيادة ملحوظة في معدلات الحرارة.

وقال الفلكي القطري، لصحيفة الشرق المحلية، إن هناك دورة نشاط موسمية عمرها 11 سنة وهي طبيعية تمر بها قطر بشكل دوري. ولفت إلى أن هناك فترات موسمية تمر بها قطر سواء في فصل الصيف أو الشتاء وهنا تكون درجات الحرارة ضمن التوقعات الطبيعية.

وأكد الشيخ سلمان بن جبر آل ثاني أنه سنوياً وعندما تعاني دول أوروبا من ارتفاع في درجات الحرارة يعتبر البعض أن هذا يتبعه ارتفاع في درجات الحرارة في الخليج وبقية الدول وهذا أمر غير صحيح. ويشرح الأمر بقوله: “درجات الحرارة المرتفعة التي تمر على القارة الأوروبية ربما لا تكون طول فترة فصل الصيف بل تأتي على فترات متفرقة وهي أيضا ضمن الإطار الطبيعي وبالتالي فإن أجهزة الرصد العالمية قد ترصد درجات مرتفعة في بعض الدول وقد يختلط هذا الرصد بين الدرجات الحقيقية والمحسوسة حيث ربما تسجل الدرجات المحسوسة أعلى حرارة من الدرجات الحقيقية”.

لا بد أن يفرق الناس بين درجات الحرارة المحسوسة والفعلية للوصول إلى الدرجات الصحيحة وهناك رصد ومتابعة دورية للأجواء المناخية في قطر ولم يتم رصد أي تغير أو تبديل في المعدلات العامة

وأشار الشيخ سلمان بن جبر آل ثاني إلى أن قطر تتمتع بمستوى مناخي معتدل ولا يوجد أي تغير على درجات الحرارة حيث من الطبيعي أن ترتفع معدلات درجات الحرارة في فصل الصيف وتعود الحرارة إلى الاعتدال بداية من أكتوبر/ تشرين الأول. لافتا إلى أن المعدلات المناخية ضمن الإطار الطبيعي وقد سجلت درجات حرارة خلال الأيام الماضية ما بين 44 و46 درجة مئوية وهذا الطقس طبيعي خلال هذا الوقت من العام. وقال: لا بد أن يفرق الناس بين درجات الحرارة المحسوسة والفعلية للوصول إلى الدرجات الصحيحة وأشار إلى أن هناك رصدا ومتابعة دورية للأجواء المناخية في الدولة ولم يتم رصد أي تغير أو تبديل في المعدلات العامة.

وكشف عدد من العاملين في المجال السياحي، عن تغييرات في رزنامة سفر سكان قطر، وقيام بعض المسافرين بتأجيل رحلاتهم التي كانت مقررة نحو عواصم أوربية لفترات لاحقة، وفضلوا البقاء في الدوحة، خصوصاً مع تنظيم السلطات العديد من البرامج والمهرجانات التي تستقطب جمهوراً واسعاً.

وأكد عبد الناصر خلف، في حديث مع “القدس العربي”، أن بعض المسافرين غيروا رحلاتهم أيضاً نحو وجهات خليجية قريبة، على غرار صلالة في سلطنة عُمان، التي تتميز بطقسها المميز خلال هذه الفترة.

وكشف أن بعض العملاء طلبوا منه إعادة تنظيم برنامج رحلاتهم السابق، بعدما هابهم ارتفاع درجات الحرار في أوروبا. وأبلغه أحد العملاء قائلاً: “لماذا أسافر من الحرارة في بلدي وهي طبيعية في هذا الفصل، إلى مكان يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة.