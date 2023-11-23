قضية بائع الفلافل المصري تتفاعل.. شرطة نيويورك توقف مسؤولاً سابقاً في إدارة أوباما.. وموسكو تصفه بالوغد- (فيديو)

نيويورك- “القدس العربي”: أوقفت شرطة نيويورك مسؤولاً سابقاً في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بعد ظهوره في مقاطع فيديو وهو يطلق تصريحات عنصرية ومعادية ضد الإسلام وأطفال غزة خلال اعتداء بإهانات بغيضة على بائع فلافل مصري كان يعمل في شوارع المدينة.
ووصف النائب الأول للممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي المعتدي، الذي يدعى ستيوارت سيلدوويتز بأنه وغد، وكشف أن الرجل نفسه قام بمضايقة موظفي مكتب الممثلية الروسية لعدة أشهر.
القبض على ستيوارت سيلدوويتز.. المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأميركية الذي هاجم عاملا عربيا بلغة مليئة بالكراهية ومعادية للإسلام#الولايات_المتحدة #فلسطين #نيويورك #الكراهية #هنا_المملكة pic.twitter.com/CXUjH6htJy
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) November 23, 2023
وقال “أثيرت فضيحة خطيرة على الشبكات الاجتماعية حول هذا الوغد. لكن المثير هو أن هذا الرجل نفسه قام بمضايقة موظفي مكتب ممثلنا الدائم لعدة أشهر متتالية، فكان يرابط بالقرب من بنايتنا، ومن ثم يتعرض للنساء العاملات في المكتب موجها لهن سيلا من الشتائم المصحوبة بالسخرية”.
وتابع “عندما وجهنا شكوى ضده جاءنا الرد من الشرطة بأنهم لا يستطيعون فعل شيء.. متذرعين بحرية التعبير”.
وتحدث العديد من باعة عربات الطعام المتجولة في شوارع مدينة نيويورك عن المضايقات العنصرية، التي يتعرضون لها بعد انتشار مقطع فيديو هجوم سيلدوويتز على بائع عربة فلافل بالإهانات ضد النبي والإسلام. كما هدده بالمخابرات المصرية.
واتضح، أيضاً، أن حادثة ستيوارت سيلدوويتز، وهو مسؤول سياسي كبير سابق في وزارة الخارجية الأمريكية، على بائع الفلافل المصري، لم تكن الأولى.
وقال سام، وهو مهاجر مصري يعمل في عربة الطعام المتجولة: “لم يكن لدينا أي مشكلة مع أي شخص”.
وأضاف سام، الذي رفض الكشف عن اسمه بشكل كامل “نحن نتعامل بلطف مع المشردين في المجتمع، كل يوم نقدم طعاماً مجانياً عندما يكون لدينا بقايا طعام”، وفقاً لتقرير نشره موقع (documented).
Exclusive 🚨
After Being Harassed by a Former Obama Adviser for Weeks, the Egyptian Halal Cart Vendors Say New Yorkers Have Stood Up to Support
“I love them and they love my food,”
My latest for @Documentedny/@Report4America https://t.co/MI0fxfigBZ
— Amir Khafagy (@AmirKhafagy91) November 22, 2023
وقد سجل محمد حسين (24 عاماً) زميل سام في العمل الحادثة البغيضة في أحد مقاطع الفيديو العديدة لهجوم سيلدوويتز.
ويظهر التسجيل استفزاز سيلدوويتز للبائع بمهاجمة النبي محمد والإسلام، وذهب للقول: “القرآن الكريم الذي يستخدمه بعض الناس كورق (..). ما رأيك في ذلك؟ المصحف يستخدم في المرحاض، هل يزعجك الأمر؟”.
كما قال للبائع: “أنت تؤيد قتل الأطفال الصغار”، و”إذا قتلنا 4000 طفل فلسطيني، أتعلم؟ لم يكن ذلك كافياً”. وكل ذلك بابتسامة على وجهه.
وحافظ محمد الخجول على رباطة جأشه، وكان يطلب من الرجل أن يرحل، لكنه رفض.
وقال محمد: “هذا يؤلمني، ولا أشعر بالأمان”، مضيفاً أنه أمضى الأيام القليلة الماضية قلقاً من عودته “أخبرته أن يغادر عدة مرات ولكنه رد نحن في بلد حر”.
وفي ذلك الوقت لم يكن سام ولا محمد على علم بأن سيلدوويتز هو نفس الرجل الذي كان يضايقهما، ولم يشعرا أن لديهما أي جهة يمكن اللجوء إليها.
وقال سام: “عندما تتعامل مع شخص مثل هذا، يمكنه أن يقرر فعل أي شيء يريده”.
وفي زيارة سيلدوويتز الثالثة للعربة، قرر سام الاتصال بالشرطة، ولكن الشرطة ردت بجفاء “لا يمكننا فعل أي شيء، هذه نيويورك”.
وقد أفادت صحيفة “الإندبندنت” أن المهاجم قال لبائع الفلافل المصري بعد أن سأله عن موطنه الأصلي “أنتم يا رفاق تدعمون حماس، أنتم إرهابيون، أنتم تحبون قتل اليهود”.
وغالبا ما يكون الباعة في الشارع في جميع ساعات اليوم، لذلك هم أكثر عرضة للاعتداءات اللفظية والجسدية، كما أوضح محمد عطية، المدير الإداري لمشروع الباعة المتجولين في مركز العدالة الحضرية.
وقال: “بصفتي بائعا سابقا للمواد الغذائية، فقد شهدت بعض حوادث الكراهية وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا، لكن هذا المستوى من الكراهية والتعصب غير معقول”. “لا مكان للكراهية في مدينتنا، ويجب أن تكون شوارعنا دائما آمنة للجميع بغض النظر عن دينهم أو لونهم أو خلفيتهم”.
وتأتي تجارب سام ومحمد في وقت يشتد فيه العداء تجاه المجتمعات المسلمة. منذ اندلاع الحرب في غزة حيث تلقى مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية زيادة بنسبة 182 في المائة في تقارير حوادث التحيز ضد المسلمين في جميع أنحاء البلاد.
if you want to help, @415_gemini visited today! Sam & Bahaa are very happy about all of the support. here’s Bahaa’s zelle QR code, they are taking orders in-person (83rd & 2nd ave) or through doordash/grubhub. go support an awesome small business :-) https://t.co/EHNqUg9htA pic.twitter.com/PAukNiuwzK
— Layla 🪬 (@itslaylas) November 22, 2023
وأفاد موقع documented أنه لم يتمكن من الوصول إلى المهاجم للتعليق، لكن في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، أعرب سيلدويتز عن أسفه لتعليقاته وأصر على أنّه ليس معاديا للإسلام.
وقال لصحيفة التايمز: “لقد عملت مع مسلمين، ولدي العديد من الأشخاص المسلمين والعرب وغيرهم، الذين يعرفونني جيداً ويعرفون أنني لست متحيزا ضدهم”.
منذ أن تم تحميل مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أمس، انتشرت على نطاق واسع، وتلقى البائعون تدفقا من الدعم من سكان نيويورك.
وعلى موقع إكس، المعروف سابقا باسم تويتر، أعلنت عضو المجلس جولي مينين أن الدائرة 19 لشرطة نيويورك وفرقة العمل المعنية بجرائم الكراهية تقوم بمراجعة الحوادث السابقة.
وفي اليوم الذي تم فيه تحميل الفيديو، شهدت عربة سام اقبالا كبيرا لدرجة أنه بالكاد استطاع تخصيص وقت للتحدث إلى أحد المراسلين.
هذا شخص مريض !
سيتم إيداعه إحدى المصحات !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
صهيوني بغيض ولكن في بلادنا العربية موجودين امثاله بلباس ولغة عربية وهؤلاء اشد كفرا ونفاقا
هذا نموذج لمن يحكموا بلدا يدعي التحضر والدفاع عن حقوق الانسان؟ لعل من حسنات العدوان على غزة أن كشفت لمن ما يزال واهما الوجه الحقيقي للعديد من الانظمة الغربية التي دوخت عقولنا بشعارات الديمقراطية والمدينة…
إلقاء القبض على ستيوارت سيلدويتز، مستشار أوباما لشؤون الأمن القومي سابقا خبر جيد، ولكن الخبر السيء أنه كان يدير الملف الفلسطيني ويشرف على سمي بحل الدولتين، وتسلم ثلاث أعلى أوسمة التكريم من الإدارات الأمريكية، والأسوأ من كل ذلك أن العدد الأكبر ممن يشرفون على ملفات الشرق الاوسط في البيت الأبيض والإدارات الامريكية المتعاقبة من زملائه، يحملون ذات رؤية ستيوارت تقريبا ( لا أتهم الجميع ولكن هذا هو واقع الحال) وإن كانوا لا يعبرون بالضرورة بنفس المصطلحات المستفزة والمهينة، لأن كل هؤلاء يشتغلون ضمن رؤية استراتيجية أمريكية ترى أن الشرق الاوسط هو اسرائيلي بامتياز، ويجب أن يكون اسرائيليا، ولا يمكن أن يكون كذلك الا بشن الحروب المستمرة، وتسليط حكم المخابرات في الدول العربية، ونشر ثقافة العنصرية والكراهية والاستعلاء على نحو ما عبر به ستيوارت سيلدويتز، ولذلك الحل هو في مراجعة هذه الخيارات والاستراتيجيات الكبرى التي جلبت الخراب والدمار للمنطقة وشعوبها وليس مجرد إزاحة بعض الأشخاص أو محاكمتهم على أفعالهم الشريرة ( وإن كان هذا مطلوبا) فالسياسات والادوار هي التي تصنع الاشخاص وتحدد الخطاب والسرديات.
مجرد تساؤل.
سمعنا أن نصف مليون (500 ألف) طفل عراقي ماتوا، وهذا عدد أطفال أكثر من الذين ماتوا في هيروشيما، هل الثمن يستحق !!!؟؟؟
عجبت لمن تعجب أو غضب أو ثار من تصريح هذا الصهيوني (كل الغربيين صهاينة)، فرأيت أن أذَكِرهم (بضم الذال) بما هو أعجب، حتى لا يغفلوا عن قول الحق تبارك وتعالى فيهم.
التساؤل السالف وجهَّته الصحفية ليزلي شتال إلى المقبورة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأميركية، فأجبتها بدون خجل وبكل وقاحة بما نصه:
“أعتقد أن ذلك خيار صعب جدا ولكن نعتقد أن الثمن يستحق ذلك”. انتهى الاقتباس وانتهى الالتباس
سمعت الحق يقول والحق قول ربي:
– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (المائدة).
– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا (النساء 144).
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضية بائع الفلافل المصري تتفاعل.. شرطة نيويورك توقف مسؤولاً سابقاً في إدارة أوباما.. وموسكو تصفه بالوغد. هذا الخنزير فتح بلاعات العنصرية ولم يترك لاحد غيره يستعمل حرية التعبير كما يدعون وعندما المصري لجاء إلى البوليس لم يهتم بشكوى المصري وقال نحن في نيويورك بما معناه ليس في بلدك نحن عندنا حرية التعبير وأنتم الشعوب العربية لا تفهمون في حرية التعبير وحتى الان لا افهم هل حرية التعبير ان يقوم خنزير التهجم على انسان اثناء عمله ويسبه ويسب الرسول ص وعندما يطلب منه الذهاب يزيد من عنصرية ويستغل عدم رد المصري عليه. إلى كل من يدافع عن الشعوب المتحضرة مثل أمريكا والغرب أصحاب حرية التعبير التي تستعمل فقط عندما يرغبون في التعدي علينا ان يفتخرون بهم. في أي بلد على مستوى العالم إذا سب شخص أي انسان يدخل السجن ويتم دفع تعويض والفرق بين السب وحرية التعمير في وجهات النظر فقط. حسبي الله ونعم الوكيل.
في المرة القادمة يجب أن يمارس العرب حريتهم في التعبير أيضا.
#لا_وعود_للصهاينة_أبدا
مايحدث حملة صهيوصليبية إنها حرب دينية ضد الأمة العربوإسلامية وعنصرية إسلامفوبية متجذرة في الغرب
THIS SHOWS THAT OBAMA ADMINISTRATION IS TO BLAME FOR HIRING THIS DESPICABLE DIPLOMAT IN THE FIRST
!PLACE. WHAT A SHAME!