قضية بائع الفلافل المصري تتفاعل.. شرطة نيويورك توقف مسؤولاً سابقاً في إدارة أوباما.. وموسكو تصفه بالوغد- (فيديو)

نيويورك- “القدس العربي”: أوقفت شرطة نيويورك مسؤولاً سابقاً في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بعد ظهوره في مقاطع فيديو وهو يطلق تصريحات عنصرية ومعادية ضد الإسلام وأطفال غزة خلال اعتداء بإهانات بغيضة على بائع فلافل مصري كان يعمل في شوارع المدينة.

ووصف النائب الأول للممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي المعتدي، الذي يدعى ستيوارت سيلدوويتز بأنه وغد، وكشف أن الرجل نفسه قام بمضايقة موظفي مكتب الممثلية الروسية لعدة أشهر.

وقال “أثيرت فضيحة خطيرة على الشبكات الاجتماعية حول هذا الوغد. لكن المثير هو أن هذا الرجل نفسه قام بمضايقة موظفي مكتب ممثلنا الدائم لعدة أشهر متتالية، فكان يرابط بالقرب من بنايتنا، ومن ثم يتعرض للنساء العاملات في المكتب موجها لهن سيلا من الشتائم المصحوبة بالسخرية”.

وتابع “عندما وجهنا شكوى ضده جاءنا الرد من الشرطة بأنهم لا يستطيعون فعل شيء.. متذرعين بحرية التعبير”.

وتحدث العديد من باعة عربات الطعام المتجولة في شوارع مدينة نيويورك عن المضايقات العنصرية، التي يتعرضون لها بعد انتشار مقطع فيديو هجوم سيلدوويتز على بائع عربة فلافل بالإهانات ضد النبي والإسلام. كما هدده بالمخابرات المصرية.

واتضح، أيضاً، أن حادثة ستيوارت سيلدوويتز، وهو مسؤول سياسي كبير سابق في وزارة الخارجية الأمريكية، على بائع الفلافل المصري، لم تكن الأولى.

وقال سام، وهو مهاجر مصري يعمل في عربة الطعام المتجولة: “لم يكن لدينا أي مشكلة مع أي شخص”.

وأضاف سام، الذي رفض الكشف عن اسمه بشكل كامل “نحن نتعامل بلطف مع المشردين في المجتمع، كل يوم نقدم طعاماً مجانياً عندما يكون لدينا بقايا طعام”، وفقاً لتقرير نشره موقع (documented).

Exclusive 🚨 After Being Harassed by a Former Obama Adviser for Weeks, the Egyptian Halal Cart Vendors Say New Yorkers Have Stood Up to Support “I love them and they love my food,” My latest for @Documentedny/@Report4America https://t.co/MI0fxfigBZ — Amir Khafagy (@AmirKhafagy91) November 22, 2023

وقد سجل محمد حسين (24 عاماً) زميل سام في العمل الحادثة البغيضة في أحد مقاطع الفيديو العديدة لهجوم سيلدوويتز.

ويظهر التسجيل استفزاز سيلدوويتز للبائع بمهاجمة النبي محمد والإسلام، وذهب للقول: “القرآن الكريم الذي يستخدمه بعض الناس كورق (..). ما رأيك في ذلك؟ المصحف يستخدم في المرحاض، هل يزعجك الأمر؟”.

كما قال للبائع: “أنت تؤيد قتل الأطفال الصغار”، و”إذا قتلنا 4000 طفل فلسطيني، أتعلم؟ لم يكن ذلك كافياً”. وكل ذلك بابتسامة على وجهه.

وحافظ محمد الخجول على رباطة جأشه، وكان يطلب من الرجل أن يرحل، لكنه رفض.

وقال محمد: “هذا يؤلمني، ولا أشعر بالأمان”، مضيفاً أنه أمضى الأيام القليلة الماضية قلقاً من عودته “أخبرته أن يغادر عدة مرات ولكنه رد نحن في بلد حر”.

وفي ذلك الوقت لم يكن سام ولا محمد على علم بأن سيلدوويتز هو نفس الرجل الذي كان يضايقهما، ولم يشعرا أن لديهما أي جهة يمكن اللجوء إليها.

وقال سام: “عندما تتعامل مع شخص مثل هذا، يمكنه أن يقرر فعل أي شيء يريده”.

وفي زيارة سيلدوويتز الثالثة للعربة، قرر سام الاتصال بالشرطة، ولكن الشرطة ردت بجفاء “لا يمكننا فعل أي شيء، هذه نيويورك”.

وقد أفادت صحيفة “الإندبندنت” أن المهاجم قال لبائع الفلافل المصري بعد أن سأله عن موطنه الأصلي “أنتم يا رفاق تدعمون حماس، أنتم إرهابيون، أنتم تحبون قتل اليهود”.

وغالبا ما يكون الباعة في الشارع في جميع ساعات اليوم، لذلك هم أكثر عرضة للاعتداءات اللفظية والجسدية، كما أوضح محمد عطية، المدير الإداري لمشروع الباعة المتجولين في مركز العدالة الحضرية.

وقال: “بصفتي بائعا سابقا للمواد الغذائية، فقد شهدت بعض حوادث الكراهية وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا، لكن هذا المستوى من الكراهية والتعصب غير معقول”. “لا مكان للكراهية في مدينتنا، ويجب أن تكون شوارعنا دائما آمنة للجميع بغض النظر عن دينهم أو لونهم أو خلفيتهم”.

وتأتي تجارب سام ومحمد في وقت يشتد فيه العداء تجاه المجتمعات المسلمة. منذ اندلاع الحرب في غزة حيث تلقى مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية زيادة بنسبة 182 في المائة في تقارير حوادث التحيز ضد المسلمين في جميع أنحاء البلاد.

if you want to help, @415_gemini visited today! Sam & Bahaa are very happy about all of the support. here’s Bahaa’s zelle QR code, they are taking orders in-person (83rd & 2nd ave) or through doordash/grubhub. go support an awesome small business :-) https://t.co/EHNqUg9htA pic.twitter.com/PAukNiuwzK — Layla 🪬 (@itslaylas) November 22, 2023

وأفاد موقع documented أنه لم يتمكن من الوصول إلى المهاجم للتعليق، لكن في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، أعرب سيلدويتز عن أسفه لتعليقاته وأصر على أنّه ليس معاديا للإسلام.

وقال لصحيفة التايمز: “لقد عملت مع مسلمين، ولدي العديد من الأشخاص المسلمين والعرب وغيرهم، الذين يعرفونني جيداً ويعرفون أنني لست متحيزا ضدهم”.

منذ أن تم تحميل مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أمس، انتشرت على نطاق واسع، وتلقى البائعون تدفقا من الدعم من سكان نيويورك.

وعلى موقع إكس، المعروف سابقا باسم تويتر، أعلنت عضو المجلس جولي مينين أن الدائرة 19 لشرطة نيويورك وفرقة العمل المعنية بجرائم الكراهية تقوم بمراجعة الحوادث السابقة.

وفي اليوم الذي تم فيه تحميل الفيديو، شهدت عربة سام اقبالا كبيرا لدرجة أنه بالكاد استطاع تخصيص وقت للتحدث إلى أحد المراسلين.