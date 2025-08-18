سكان واشنطن يحتجون ضد نشر الحرس الوطني بأوامر ترامب

واشنطن: شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن احتجاجات خلال عطلة نهاية الأسبوع ضد قرار الرئيس دونالد ترامب نشر الحرس الوطني في المدينة.

ونقل موقع NBC Washington عن المشاركين في الاحتجاجات، تجمعهم في عطلة نهاية الإسبوع (السبت والأحد) في ساحة دوبونت، ثم مسيرتهم نحو البيت الأبيض للتعبير عن غضبهم من إرسال الحرس الوطني إلى واشنطن ومحاولات ترامب السيطرة على شرطة العاصمة.

وفي مقابلة مع NBC Washington، قال أحد المتظاهرين إن من المهم أن ترى الإدارة أن السكان لم يُرهبوا من وجود القوات العسكرية في شوارعهم. وأضاف: “أعرف أن الكثير من الناس خائفون. لدينا مكتب التحقيقات الفيدرالي يراقب الشوارع، والحرس الوطني موجود كعرض للقوة. الأمر الأكثر رعبًا هو إذا سمحنا بحدوث هذا”.

ومن المتوقع أن تصبح احتجاجات يوم السبت ضد وجود الحرس الوطني حدثًا أسبوعيًا، وفق ما أبلغه المنظمون لـNBC Washington.

وبعد ساعات من المسيرة إلى البيت الأبيض، بدأ متظاهرون آخرون بالتجمّع في محطة الاتحاد (Union Station) للاعتراض على وجود وحدات الحرس الوطني هناك. وأظهر تسجيل صوتي حصل عليه الصحافي المستقل أندرو لايدن أن الحرس الوطني قرر سحب قواته من المنطقة استجابةً لما وصفه المرسلون بـ”تزايد حجم الاحتجاجات”، وفقا لمنصة “كومن دريمز”.

DC National Guard units left Union Station last night about 8:45pm “due to growing demonstration.” pic.twitter.com/31m3JqtOZO — Andrew Leyden (@PenguinSix) August 17, 2025

كما عبّر السكان الذين لم يشاركوا في الاحتجاجات الرسمية خلال عطلة نهاية الأسبوع عن استيائهم من دوريات الحرس الوطني في المدينة. وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن السكان الذين خرجوا ليلة الجمعة في حي يو ستريت أظهروا بشكل واضح عدم رضاهم عن قوات إنفاذ القانون، حيث تجمّع الناس على الأرصفة لمراقبة الشرطة وتصويرها وتصفيقها أو التهليل ضدها.

وقال التقرير: “تكرر هذا التفاعل مرارًا طوال الليل، حيث قام المتفرجون بسخرية من الشرطة أثناء أداء عملها وصفقوا عند مغادرة الضباط.”

وكان ترامب قد أمر الأسبوع الماضي بإرسال الحرس الوطني إلى واشنطن، وحاول السيطرة على شرطة العاصمة، زاعمًا أن الهدف هو الحدّ من الجريمة. لكن إحصاءات صدرت في وقت سابق من هذا العام أظهرت انخفاضًا كبيرًا في معدلات الجريمة في العاصمة الأمريكية.