سكاي نيوز” تبرر هجوم القوات الإسرائيلية على سفينة “مادلين” باتهامات ضد غريتا تونبرغ- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: اتهمت الإعلامية والكاتبة الأسترالية كايتلين جونستون قناة “سكاي نيوز” البريطانية بمحاولة تبرير الهجوم الإسرائيلي على سفينة الإغاثة “مادلين” عبر تشويه سمعة الناشطة البيئية غريتا تونبرغ ووصفها ومرافقيها بمعاداة السامية ودعم حركة حماس.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت السفينة “مادلين”، وهي قارب شراعي كان يحمل مساعدات إنسانية موجهة إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار، واختطفت جميع من كانوا على متنها، بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، وفقًا لتقارير أولية.

وقبيل تنفيذ عملية الاقتحام، صرّح مسؤول إسرائيلي رفيع لقناة “كان 12” العبرية بأن “السماح للسفينة بالوصول إلى غزة كان سيفتح الباب أمام موجة من القوافل البحرية لكسر الحصار”، في إشارة إلى قرار مُسبق بمنع “مادلين” من الوصول إلى وجهتها.

وفي مقابلة مثيرة للجدل أجراها مذيع سكاي نيوز، جوناثان سامويلز، مع الصحافي الإسرائيلي البارز جدعون ليفي، بدا أن سامويلز يلمّح إلى أن الهجوم على السفينة مبرر بسبب وجود “متعاطفين مع حماس” و”معادين للسامية” على متنها.

وردًا على ليفي الذي تساءل قائلًا: “هل أنت متأكد يا جوناثان أن لإسرائيل الحق الأخلاقي في منع هذه المهمة الإنسانية عن غزة؟”، أجاب سامويلز: “ربما المشكلة أنها – أي تونبرغ – ليست بريئة تمامًا. لقد وُجهت لها اتهامات بمعاداة السامية، وهناك آخرون على السفينة متهمون بالتعاطف مع حماس، وقد يكون الوضع خطيرًا للغاية وهم سذّج لمشاركتهم فيه”.

ووفقًا لجونستون، فإن “الاتهام السخيف” الذي استند إليه سامويلز يعود إلى صورة نشرتها تونبرغ في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كانت تمسك فيها بلافتة مكتوب عليها “تضامنًا مع غزة”، بينما ظهرت في الصورة دمية على شكل أخطبوط، ما دفع بعض المؤيدين لإسرائيل إلى اعتبارها “رمزًا معاديًا للسامية”.

وسارعت تونبرغ، التي تعاني من التوحد، إلى حذف الصورة حينها، وأوضحت أن الدمية تُستخدم عادة من قبل المصابين بالتوحد للتعبير عن مشاعرهم، وأكدت رفضها لأي شكل من أشكال التمييز أو معاداة السامية.

لكن سامويلز استغل، بحسب جونستون، هذه القصة القديمة لتصوير ركّاب السفينة على أنهم يستحقون الهجوم، حتى قبل أن تتحرك القوات الإسرائيلية رسميًا ضد السفينة. وتابعت الكاتبة: “كان الأمر بمثابة تبرير استباقي لأي إجراء قد تتخذه إسرائيل، حتى وإن كان مجزرة بحق نشطاء مدنيين”.

وأشارت إلى أن كل من يجرؤ على انتقاد إسرائيل في الغرب يُتهم تلقائيًا بمعاداة السامية أو التعاطف مع حماس، معتبرة أن “منطق مذيع سكاي نيوز يُفضي إلى أن كل من ينتقد إسرائيل يستحق القتل”.

واختتمت جونستون تقريرها باتهام المدافعين عن إسرائيل بأنهم يبررون العنف والقتل، و”يستخدمون الكلمات للتغطية على الجرائم، بلا أي استناد إلى حقيقة أو منطق أو أخلاق”، مضيفة: “ما يقولونه ليس سوى ضجيج هدفه إسكات أي معارضة لأفعالهم”.