سكة حديد بغداد – برلين… صفحة من تاريخ الصراع الأوروبي في المنطقة

يشير عدد من المؤرخين إلى أن السكك الحديدية مثّلت الطفرة الصناعية التي أدخلت العالم عصر الحداثة، منتصف القرن التاسع عشر، إذ ربطت بين أصقاع الامبراطوريات وسهلت عمليات التواصل والتجارة، وجعلت من الإدارة أمرا ميسرا، بعد أن كانت مقاطعات وولايات الدول تعيش شبه معزولة وتكاد تكون مستقلة عن الحكومات المركزية في العواصم.

كانت بريطانيا من أوائل الدول التي قامت بربط أرجاء المملكة المتحدة بشبكة سكك حديدية، لغرض نقل المسافرين والبضائع منتصف القرن التاسع عشر، في الوقت نفسه كانت الامبراطورية الألمانية الصاعدة تحاول الوصول إلى المياه الدافئة عبر ربط سككي يوصل برلين بموانئ الخليج العربي، الأمر الذي سيؤهلها لمنافسة بريطانيا وفرنسا المسيطرتين على شريان قناة السويس التجاري.

في هذه الأثناء كانت الدولة العثمانية تعاني ضعفا وتدهورا اقتصاديا وسياسيا، ومع محاولات الإصلاحيين إيجاد حلول لمعالجة الوضع العثماني، كانت القوى الأوروبية (بريطانيا ـ فرنسا ـ روسيا) تحاول أن تفرض سيطرتها على مقدرات وقرارات الباب العالي في إسطنبول. ومع وصول السلطان الشاب عبد الحميد الثاني عام 1876 إلى سدة الحكم، استبشر الإصلاحيون خيرا، واعتبروا السلطان الذي دشن عهده بإعلان الدستور المنقذ المرتقب ـ للرجل المريض ـ لكن السلطان الجديد سرعان ما انقلب على ذلك وعلق العمل بالدستور، لتشهد الدولة العثمانية واحدا من أسوأ عصور استبدادها الذي عرف بـ (الاستبداد الحميدي). ضمن محاولات تحديث المنظومة الإدارية والقانونية العثمانية في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، تم التأكيد على إنشاء سكك حديد تربط أرجاء الدولة المترامية الأطراف، وزادت الاضطرابات الداخلية والأزمات الخارجية للإمبراطورية العثمانية في منتصف تسعينيات القرن التاسع عشر من أهمية إنشاء سكة حديد بغداد. ففي عام 1895-1896، أصبحت المسألة الأرمنية واحدة من أخطر المشاكل التي خلقت صعوبات للسلطان عبد الحميد، وبحجة حماية الحقوق الأرمنية، كثفت بريطانيا وفرنسا وروسيا تدخلاتها في شؤون الإمبراطورية، وبما أن نطاق الدعم المقدم للأرمن من قبل هذه الدول، يعتمد على ترسيخ مصالحها الخاصة، لذلك لعب التدخل الأوروبي دورا مزعجا بالنسبة للعثمانيين. ويجدر بنا أن نذكر هنا، أن وزير خارجية روسيا القيصرية الأمير ألكسي لوبانوف روستوفسكي، كان قد أبلغ السفير الألماني في إسطنبول هوغو فون رادولين، أنهم تدخلوا لمنع البريطانيين من الانفراد بالتأثير، لكن موقف روسيا تجاه الحقوق الأرمنية تغير لاحقا بعد مقتل القيصر ألكسندر الثاني في آذار/مارس 1881، إذ بدأت روسيا اتباع سياسات قمعية تجاه الأرمن، وقام القيصر ألكسندر الثالث، الذي كان طاغية، بإغلاق جميع المدارس الأرمنية، وكانت النتيجة ضربة قاسية للأرمن، أما الألمان فقد استمروا في كسب ثقة الإدارة العثمانية، عبر اتخاذ موقف سلبي في ما يتعلق بمسألة الحقوق الأرمنية.

النوايا الأوروبية لم تكن مجرد بناء خطوط سكك حديدية جديدة، بل منع الألمان من الحصول على امتيازات تمكنهم من التمدد إلى قلب الأناضول، وصولا إلى الخليج العربي

طرح السلطان عبد الحميد موضوع مد خط السكة الحديد حتى بغداد على مستشاريه، وتم إبلاغ هوغو فون رادولين، السفير الألماني في إسطنبول عام 1895 برغبة السلطان في مد خط سكك حديدية إلى بغداد، على أمل أن تقوم شركة سكك حديد الأناضول بتمديد أعمالها للوصول إلى بغداد، وكان ممثلو الشركة قد أكدوا في تلك الأيام استحالة تغطية تكاليف المشروع الجديد. ومع ذلك، كان اقتراح السفير رادولين هو ألا تخيّب السلطات المالية الألمانية آمال السلطان تماما، بل يجب عليها الاستمرار في المفاوضات لكسب الوقت. وعندما لم ينجح السلطان عبد الحميد في محاولاته، كتب رسالة شخصية إلى الإمبراطور فيلهلم الثاني في شباط/فبراير 1896 وطلب منه إقناع شركة ألمانية متخصصة بتنفيذ مشاريع السكك الحديدية لتنفيذ المشروع. وفي الوقت نفسه، استمر تقديم طلبات امتياز السكك الحديدية إلى الدولة العثمانية من الأوروبيين المنافسين للألمان على سبيل المثال، قدم ألكسيس دوبارشي وتشارلز كوتارد طلبا جديدا مع سركيس بك، لمد خط سكة حديد إلى الخليج العربي مرورا ببغداد، كما كانوا يعزمون على إنشاء خط سكك حديد فرعي يربط بين أنطاكيا وديار بكر. من جانبه كان السلطان عبد الحميد يحاول التلويح بالعروض الأوروبية كورقة ضغط على الألمان، لدفعهم لبدء العمل، وقد أظهرت العروض الأوروبية التي طالبت باحتكار امتيازات تنفيذ خط السكك الحديدية، كيف أن نواياهم الحقيقية لم تكن مجرد بناء خطوط سكك حديدية جديدة، بل كان الهدف الأساس هو منع الألمان من الحصول على امتيازات تمكنهم من التمدد من أوروبا إلى قلب الأناضول، وصولا إلى الخليج العربي. كانت وجهة نظر الإدارة العثمانية، أن نقل الجيوش العثمانية، في حال حدوث الثورات الداخلية والحروب المحتملة، في غاية الأهمية. ومع ذلك، فإن هذه الأسباب نفسها هي التي دفعت (بنك ألمانيا) إلى التعامل مع الأمر بحذر. فالاستثمار في أراضي الدولة العثمانية، التي كان مستقبلها السياسي موضع شك، لا يمكن اعتباره نهجا عقلانيا. علاوة على ذلك، كانت الأزمة الاقتصادية المستمرة في الإمبراطورية العثمانية، قد ولدت الكثير من الشكوك في إمكانية الخزانة العثمانية على دفع الضمانات المالية المطلوبة لتنفيذ المشروع. في هذه الاثناء، أدت أزمة أخرى إلى نسيان السلطان عبد الحميد أمر (سكة حديد بغداد) لفترة من الزمن، ففي عام 1897، اندلعت ثورة جديدة في جزيرة كريت، حيث أرسل اليونانيون سفينة حربية لدعم الثورة، وكانت النتيجة أن السلطان عبد الحميد أعلن الحرب في 17 نيسان/أبريل، وانتهت الحرب بهزيمة اليونانيين على يد الجيش العثماني. خلال الحرب العثمانية اليونانية، لم تحافظ ألمانيا على موقف الحياد السلبي الذي كانت تتخذه سابقا، في ما يتعلق بالأمور السياسة المرتبطة بالدولة العثمانية، وكانت هذه المرة تدعم العثمانيين في حربهم بشكل علني، حتى إن السفير الألماني في إسطنبول أدولف مارشال فون بيبرشتاين، صرح بأن نية الحكومة الألمانية كانت «الحفاظ على حقوق الدولة العلية، مع الحفاظ على السلام والنظام في أوروبا». وذكر بيبرشتاين أن «النصر في الحرب كان بفضل التدريب الذي قدمه الضباط الألمان للجيش العثماني، خاصة غولتز باشا»، وشدد السفير أيضا على زيادة ثقة الموظفين العثمانيين بقدرات وخبرات شركائهم الألمان، لذلك تم إحياء المفاوضات بين العثمانيين والألمان حول موضوع (سكة حديد بغداد)، أواخر عام 1897، وهو أمر لم يكن من قبيل الصدفة، فبالإضافة إلى الأسباب المذكورة أعلاه، كانت آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي حدثت عام 1893 قد ضعفت، ونتيجة لذلك، اشتدت المنافسة على تنفيذ مشروع (سكة حديد بغداد) مرة أخرى، علاوة على ذلك، أدى الانتصار في الحرب العثمانية اليونانية إلى إضعاف الشكوك بشأن مستقبل الإمبراطورية، وزاد من هيبة السلطان عبد الحميد، كما تجدر الإشارة إلى الدور الذي لعبه ظهور رجلين جديدن في إسطنبول في هذا الوقت. إذ تم تعيين مدير جديد لشركة سكك حديد الأناضول هو كورت زاندر، الذي لعب دورا مهما في عملية التفاوض بشأن مشروع (سكة حديد بغداد)، لكن الشخص الذي لعب دور البطولة في الحصول على امتياز المشروع الجديد الذي تم منحه للألمان كان بلا شك السفير مارشال فون بيبرشتاين، الذي تولى منصبه في إسطنبول في 15 فبراير 1897، ويُعتقد أن بيبرشتاين وابتداءً من ذلك اليوم، وعلى مدار الخمسة عشر عاما التي قضاها سفيرا، بذل كل طاقته لنشر النفوذ الألماني داخل الإمبراطورية العثمانية، فبعد وقت قصير من وصوله إلى إسطنبول، استقبل السلطان عبد الحميد السفير بيبرشتاين، وفي هذه المناسبة، أقنع السفير الجديد السلطان عبد الحميد، بأن القوى الأوروبية ترغب في إضعاف الدولة العثمانية وتدميرها، بينما الامبراطورية الألمانية وحدها هي التي ترغب ليس فقط في حماية الدولة العثمانية، ولكن في تقويتها، وكان من الواضح أن بيبرشتاين كان قادراً وواثقاً تماماً بقدراته، وكان يعرف جيداً كيف يكسب ثقة السلطان العثماني.

وتلقت وزارة الأشغال العامة العثمانية خلال عامي 1898 و1899 طلبات شركات كثيرة لنيل امتياز مد السكة من قونية حتى بغداد، لكن خيار الوزارة وقع على الألمان الذين أسسوا (شركة سكة حديد بغداد) الممولة من قبل عدة بنوك ألمانية في مقدمتها (بنك ألمانيا) وباشرت تلك الشركة أعمال التنفيذ بالفعل عام 1903، ويشير الدكتور لؤي بحري في كتابه المهم «سكة حديد بغداد» الذي سلط فيه الضوء على الصراع السياسي الأوروبي الذي صاحب إنشاء خط سكك برلين بغداد بقوله؛ «امتازت الفترة الممتدة بين إعطاء امتیازعام 1902 للشركة الألمانية وحتى إعلان الحرب العالمية الأولى بكونها فترة المفاوضات والمناورات السياسية العنيفة بين الدول الأوروبية الكبرى، لأجل التوصل إلى المساهمة، أو منع مساهمة الآخرين في المشروع الجديد. لقد كادت تلك المفاوضات والمناورات التي كانت تتناوب بين مد وجزر، أن تعطى نتائج إيجابية قائمة على أساس تفاهم الأطراف المعنية، لولا قيام الحرب العالمية الأولى، وقد اعتبرت المشاكل الدولية المتعلقة بسكة حديد بغداد من العناصر الرئيسية للخلافات الأوروبية في الفترة التي سبقت قيام الحرب العالمية الأولى». والنتيجة كانت أن الشركة الألمانية لم تستطع مد الجزء العراقي من خط (برلين – بغداد – بصرة)، وقد أكملته قوات الاحتلال البريطاني ليشهد العالم ولادة (قطار الشرق السريع) .

كاتب عراقي