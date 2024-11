سكوت يكشف عن “غلادييتر 3”.. ويلمّح إلى ترامب: ثري جداً يعتقد أنه يستطيع السيطرة على الإمبراطورية

لوس أنجليس: قبل بدء عرض “غلادييتر 2” المنتظر في الولايات المتحدة، أعلن المخرج ريدلي سكوت عن جزء ثالث من سلسلة الأفلام، بعد 24 عاماً على الفيلم الأول الذي فاز بجائزتي أوسكار.

يبدأ عرض “غلادييتر 2″، الجمعة، في الولايات المتحدة، ويتولّى فيه الممثل الإيرلندي بول ميسكال، الذي اشتهر في مسلسل “نورمال بيبول”، شخصية لوسيوس، نجل مكسيموس، الذي يؤدي دوره راسل كرو، بطل الجزء الأول من “غلادييتر”، الحائز جائزتي أوسكار عن أفضل فيلم وأفضل ممثل.

وحصل “غلادييتر 2″، الذي يتمحور على مؤامرة دموية ويغذّيه تعطّش البطل للانتقام، على تقييمات جيدة نسبياً، وحقق عائدات بلغت 87 مليون دولار في الدول التي طُرح فيها الأسبوع الفائت.

وقال ريدلي سكوت، الإثنين، على هامش العرض الأول للفيلم في الولايات المتحدة: “نظراً إلى الأداء الذي يحقّقه غلادييتر 2 منذ الأمس في باقي أنحاء العالم، أعلن عن جزء ثالث منه”.

وأضاف المخرج البريطاني، الذي اشتهر بفيلمي “بلايد رانر” و”تيلما آند لويز”: “بما أنّ الجانب المالي أصبح مهماً، سيكون من الجنون عدم التفكير في جزء ثالث”.

وأوضح سكوت (87 عاماً)، الذي أخرج 18 فيلماً منذ طرح الجزء الأول من “غلادييتر” عام 2000، أنّ “سيناريو الجزء الثاني أُنجز بطريقة تفتح المجال لفيلم ثالث”.

يصبح لوسيوس، الذي يتم نفيه إلى نوميديا (شمال إفريقيا)، أسير حرب قبل أن يتحوّل إلى محارب بعد غزو الجيش الروماني بقيادة الجنرال ماركوس أكاسيوس (يؤدي دوره بيدرو باسكال) أرضه الجديدة.

ويدفعه ماكرينوس (يؤدي شخصيته دينزل واشنطن، الذي يُتوقّع أن يُرشّح لنيل أوسكار)، وهو عبد سابق متعطّش للسلطة، للقتال في روما، في مؤامرة تشبه إلى حدّ كبير تلك الخاصة بالجزء الأول.

وقال دينزل واشنطن مازحاً على السجادة الحمراء، الإثنين: “حليّ، وصنادل، وغير ذلك. أبدو كقوّاد روماني (…) لم تبق مساحة كافية في يديّ لوضع الخواتم”.

وأبدى بول ميسكال حماسة لإمكانية التمثيل في فيلم ثالث، مشيراً إلى أن ريدلي سكوت تحدّثَ عن اتجاه جديد للحبكة لن “يعيدها إلى الساحة التي نعرفها”.

Gladiator (2000)

Ridley Scott loves painting on a huge canvas, Russell Crowe and Joaquin Phoenix couldn’t be more perfect, and Hans Zimmer was just getting into his epic stride.

Every now and again you have to remind yourself of the power of this scene.

‘My name is Gladiator.’ pic.twitter.com/vApDFTBQVi

— The Sting (@TheStingisBack) November 19, 2024