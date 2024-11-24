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سلاح الجو الأمريكي يرصد مسيرات مجهولة فوق 3 قواعد جوية في بريطانيا

منذ ساعة واحدة

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لندن: أكد سلاح الجو الأمريكي رصد عدد من المسيرات المجهولة فوق ثلاث قواعد جوية في بريطانيا.

وذكرت وكالة (بي إيه ميديا) البريطانية، أن الحوادث وقعت خلال الفترة بين 20 و22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وتم خلالها رصد “مسيرات صغيرة” فوق قواعد “لاكينهيث” و”ميلدنهول” في سافولك، و”فيلتويل” في نورفولك التي تتبع سلاح الجو الملكي البريطاني.

وقال سلاح الجو الأمريكي الذي يستخدم هذه القواعد، إنه من غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كانت المسيرات تمثل تهديدا معاديا أم لا.

كما رفض سلاح الجو الأمريكي التعليق على ما إذا كانت قد تم استخدام آليات دفاعية، لكنه أشار إلى أنه يحتفظ “بحق حماية” المنشآت.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأمريكية في أوروبا: “يمكننا تأكيد أنه تم رصد أنظمة جوية غير مأهولة صغيرة في محيط فوق قواعد رايف لاكينهيث، وميلدنهول، وفيلتويل بين 20 و22 نوفمبر/ تشرين الثاني. وتفاوتت المسيرات في العدد والحجم والشكل.

(د ب أ)

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