سلاح الجو الأوكراني: إسقاط 5 صواريخ كروز و11 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

كييف: قال سلاح الجو الأوكراني اليوم الجمعة إنه أسقط إجمالي خمسة صواريخ كروز من طراز كيه.إتش-101 وأيضا 11 من أصل 19 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا.

وذكرت القوات الجوية في بيان أن الهدف الرئيسي لروسيا كان بلدة ستاروكوستيانتينيف، وهي قاعدة جوية أوكرانية مهمة استهدفتها موسكو مرارا.

وأضاف البيان أن القوات الجوية أسقطت 11 طائرة مسيرة فوق ست مناطق أوكرانية، لكنها لم تحدد موقع المسيرات الثماني المتبقية التي تم إطلاقها في الهجوم.

وقالت القوات الجوية “من المرجح أن العدو يستخدم نماذج مقلدة من الطائرات المسيرة الهجومية لزيادة العبء على الدفاع الجوي. ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار”.

ولم يبلغ حكام بعض المناطق المستهدفة، بما في ذلك سومي وكييف وميكولايف، عن أي أضرار أو إصابات في بياناتهم صباح اليوم الجمعة.

(رويترز)