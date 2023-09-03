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سلاح الجو الأوكراني يعلن تدمير 22 مسيّرة روسية في منطقة أوديسا

منذ ساعتين

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كييف: أعلن سلاح الجو الأوكراني الأحد أنه دمّر 22 مسيّرة روسية في منطقة أوديسا الجنوبية.

وقال سلاح الجو الأوكراني على تلغرام “أطلق المحتلون الروس عدة موجات من الهجمات بواسطة مركبات غير مأهولة من طراز شاهد-136/131 من الجنوب والجنوب الشرقي”.

وأفاد أن 25 مسيّرة هجومية إيرانية الصنع من طراز شاهد أُطلقت “ودمّر سلاح الجو 22 منها.. بالتعاون مع الدفاعات الجوية لمكوّنات أخرى ضمن قوات الدفاع الأوكرانية”.

بعد انهيار اتفاق في تموز/يوليو رعته الأمم المتحدة يضمن العبور الآمن لشحنات الحبوب من البحر الأسود، كثّفت روسيا هجماتها على منطقتي جنوب أوديسا وميكولايف الأوكرانيتين، حيث توجد موانئ وبنى تحتية حيوية بالنسبة لتصدير الحبوب.

والشهر الماضي، وصلت أول سفينة شحن مدنية تمر عبر البحر الأسود من أوكرانيا إلى اسطنبول في تحد للحصار الروسي.

وأفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن سفينتين أخريين عبرتا من “ممر الحبوب المؤقت في البحر الأسود” التابع للبلاد.

 (أ ف ب)

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