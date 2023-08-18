سلاح المستوطنين الناري والدعم المالي الحكومي.. المخطط الجديد لتعزيز الاستيطان وتهجير الفلسطينيين

غزة – القدس – “القدس العربي”:

بشكل خطير جدا، تتصاعد في هذه الأوقات هجمات الجماعات الاستيطانية الإرهابية، الرامية لسلب الأراضي الفلسطينية، وتوسعة رقعة الاستيطان، بلجوئها إلى السلاح الناري وقتل وإصابة الفلسطينيين بشكل متعمد، مستندة إلى الدعم الحكومي الواسع، الذي وفر لها غطاء كبيرا لإتمام الهجمات دون الخوف من أي عواقب.

وتعتمد هذه الجماعات المتطرفة على عدة بؤر استيطانية، معروفة بإيوائها لـ “المتطرفين اليهود”، منتشرة في كل مناطق الضفة الغربية، وتنتمي لعدة جماعات أبرزها “شبيبة التلال”، و “تدفيع الثمن”، ومنظمة “لاهافا” و”نحالا”، وعدد آخر من تلك المنظمات الإرهابية، وتعتبر تلك البؤر قواعد لانطلاقها صوب تنفيذ الهجمات الإرهابية.

هجمات لسرقة الأرض

واستنادا للدعم الحكومي تصاعدت مؤخرا هجمات الاستيطان المسلحة، والتي ظهر فيها أعضاء هذه المنظمات الخطيرة، وهم يحملون السلاح ويستخدمونه في قتل وإصابة الفلسطينيين، في ظل الانتشار الواسع للسلاح في المستوطنات، بناء على تسهيلات اصدار التراخيص التي قدمها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بما في ذلك نساء المستوطنات، ووفقا للمعلومات، فإن هناك نحو 165 ألف قطعة سلاح بيد المستوطنين المقيمين في المستوطنات، بدعم الوزيرين المتطرفين بن غفير، ووزير المالية المسؤول عن ملف الاستيطان بتسلئيل سموتريتش.

ودفع هذا السلاح والدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه حكومة اليمين ووزراؤها المتطرفون، هذه الجماعات الإرهابية، لتصعيد هجماتها لنهب مساحات جديدة من الأراضي الفلسطينية، ولذلك أكد مركز “بتسيلم” الحقوقي الإسرائيلي، أن إسرائيل تسلب الفلسطينيين أراضيهم بواسطة عنف المستوطنين الذي يشمل القتل والهجمات العنيفة والتهجير، وأشار إلى عملية تهجير تجمع فلسطيني رابع من رعب المستوطنين وذلك خلال السنة الأخيرة، وهو تجمع “القابون” شرق رام الله الذي يضم 86 شخصا من بينهم 26 قاصراً.

واتهم “بيتسليم” إسرائيل بأنها تفرض على السكان الفلسطينيين العيش في ظروف غير محتملة لكي ترغمهم على الرحيل ويكون بإمكانها، عندئذ، الاستيلاء على أراضيهم ووضعها تحت تصرف المستوطنين، لافتا إلى أن هذه السياسة تشمل منع السكان من بناء بيوت لهم ومن إقامة شبكات مياه أو كهرباء أو شوارع، وإقامة مستوطنات على أراضيهم وتمويل صيانتها، وأعمال عنف يومية تقريباً ينفذها المستوطنون، بهدف “صيانة، تكريس وتشجيع الفوقية اليهودية”.

البؤر الاستيطانية

وفي سياق الدعم الحكومي لهذه البؤر، كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أن سلطات الاحتلال ستزيد مساحة البؤرتين الاستيطانيتين “أساهيل”، و”أبيجيل” والمقامتين على أراضٍ فلسطينية في جنوب الخليل، وذلك في إطار خطة شرعنة تلك البؤر، وضمن مشروع الحكومة اليمينية التي كانت قد أقرت في فبراير الماضي، بشرعنة 10 بؤر استيطانية وتحويلها لمستوطنات مستقلة، حيث ستزيد مساحة بؤرة “أساهيل” 18 مرة، فيما ستزيد مساحة أبيجيل 25 مرة، وهاتان البؤرتان أولى البؤر العشر التي تم الإعلان عن شرعنتها، والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي لشرعنة باقي البؤر.

وتبين الخرائط التي أعدتها الإدارة المدنية للاحتلال، توسيع البؤرة الاستيطانية “أساهيل” من 55 دونما استولى عليها المستوطنون إلى 880 دونما، وتوسيع مساحة البؤرة الاستيطانية “أبيجيل” من 75 دونما إلى 201 دونم.

ويؤكد المكتب الوطني أنه لا يوجد عدد دقيق للمزارع الرعوية الاستيطانية، لكن التقديرات تشير إلى أن هناك العشرات من هذه المزارع، وبسببها تعاظمت المواجهات بين المستوطنين والفلسطينيين لأن سكان هذا النموذج من البؤر الاستيطانية تحولوا بفعل القائمين عليها الى بؤر خطيرة للإرهاب.