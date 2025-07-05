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سلاح خلال مسيرة عاشورائية.. رئيس الحكومة اللبناني: الاستعراضات المسلحة في بيروت غير مقبولة- (فيديو)

منذ 25 دقيقة

رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام

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بيروت: أعلن رئيس مجلس الوزراء  اللبناني نواف سلام، اليوم السبت، عدم قبوله الاستعراضات المسلحة التي شهدتها العاصمة بيروت.

وقال سلام، في تغريدة على منصة إكس اليوم، إن “الاستعراضات المسلحة التي شهدتها بيروت غير مقبولة بأي شكل من الأشكال وتحت أي مبرر كان”.

وأشار إلى أنه “اتصل بوزيري الداخلية والعدل وطلب منهما اتخاذ كل الإجراءات اللازمة إنفاذاً للقوانين المرعية الإجراء، ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت، أمس الجمعة، فيديو يظهر استعراضاً مسلحاً خلال مسيرة عاشورائية في منطقة زقاق البلاط في بيروت.

( د ب أ)

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