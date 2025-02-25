سلاف فواخرجي تعتذر عن عدم حضور حوار سوري لم تكن مدعوة إليه رسمياً

لندن- “القدس العربي”: اعتذرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن عدم تمكنها من حضور الجلسة الحوارية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، كمدعوة لمناقشة دور الفنانين في المرحلة الحالية والقادمة.

وفي رسالة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أعربت فواخرجي عن امتنانها للدعوة، مؤكدة أنها تؤمن بدور الفن في تشكيل وعي المجتمع والمساهمة في بناء الوطن. وقالت في رسالتها: “يؤسفني عدم قدرتي على المشاركة بسبب انشغالي الذي حال دون تواجدي كواحدة من كلٍّ أنتمي إليه وأتشرف به… وفقكم الله لما فيه خير البلاد وخير الناس، واحترام الفن وإشراكه كجزء مهم في بناء الوطن وبناء الإنسان السوري الذي يستحق الأفضل في كل مناحي الحياة”.

كما شكرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر.

لا يوجد إسم لسلاف فواخرجي في القوائم ( الرسمية المعتمدة ) للمؤتمر الوطني بتاتاً ..قد تكون ضمن قوائم النقاشات التي دُعي اليها فنانون كثر.. لكنها غير مدعوة للمؤتمر المنعقد حالياً . شكراً — موسى العمر (@MousaAlomar) February 24, 2025



في المقابل، نفت مصادر إعلامية وجود اسم سلاف فواخرجي في القوائم المعتمدة للمؤتمر، مشيرة إلى أنها قد تكون ضمن قوائم النقاشات التي دُعي إليها فنانون كثر، لكنها لم تكن مدعوة رسمياً للمؤتمر المنعقد حالياً.

وبعد سقوط نظام بشار الأسد وهروب الرئيس المخلوع، نشرت فواخرجي تدوينة طويلة على فيسبوك، رفضت فيها التنكر لمواقفها السابقة، قائلة:

“لم أدّعِ يوماً أني على الحق بالمطلق”، في محاولة للتصالح مع المرحلة الجديدة التي تشهدها سوريا، مؤكدة: “لم أكن خائفة ولن أكون”.

ورداً على مطالبات بعض متابعيها بحذف صورها السابقة مع رموز النظام السابق، تساءلت فواخرجي: “إن مسحتها، هل ستُنسى وكأنها لم تكن؟”، مضيفة: “تاريخ أي منّا لا نستطيع محوه متى شئنا أو طُلب إلينا”.

وفي موقف لافت، أبدت الفنانة السورية ثقة غير متوقعة في النظام الجديد، قائلة: “لا أعتقد أن الحكم الجديد بما يُظهره لنا سيكون ظالماً أو مستبداً ليخيفنا ويقمعنا”.

كما انتقدت إسرائيل، معتبرة أنه قد “زامنت الوصول إلى دمشق مع احتلالها لعشرات الكيلومترات من أراضينا”، معربة عن أملها في استعادة الجولان المحتل.

واختتمت منشورها بالدعوة إلى “سوريا العلمانية المدنية”، وهو موقف قد يُفسر كتحفظ ضمني على التوجهات الأيديولوجية المحتملة للقوى الجديدة في دمشق.

يُذكر أن سلاف فواخرجي كانت من أبرز الوجوه الفنية المؤيدة لنظام الأسد طوال سنوات الثورة والحرب السورية، وظهرت في مناسبات عديدة مع رموز النظام السابق، ما يجعل موقفها الحالي محط جدل كبير.