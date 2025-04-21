سلاف فواخرجي تعلق على وثيقة زواجها من بشار الأسد- (تدوينة)

“القدس العربي”: سخرت النجمة السورية سلاف فواخرجي من تداول وثيقة زواج مزورة تزعم ارتباطها برئيس النظام السوري السابق بشار الأسد، مشيرة إلى مجموعة من الأخطاء في الورقة الرسمية المزورة.

ونشرت الفنانة السورية الوثيقة المتداولة معلقةً بقولها: “لا تواخذونا عملناها عالضيق ما عزمنا حدا”، مضيفةً: “قسماً بالله شي بيضحك”.

وأضافت: “أنا عادة جديّة على فكرة بس والله ما قدرت، هل تستطيعون أن تكونوا نبلاء لمرة واحدة على الأقل؟ هل تستطيعون أن تناقشوا الأفكار من دون الطعن بالشرف الذي لا يتوقف عنده إلا كل من لديه عقدة فيه؟ هل تستطيعون أن تخرجوا عقولكم خارج غرف النوم؟”.

وأشارت إلى الأخطاء في التزوير: “وتعبتوا واجتهدتوا كملوا للآخر، لسا بدكن فت خبز منيح، يلا معلش مرة بعد مرة وثيقة بعد وثيقة بتنجحوا! المرة الماضية غلطتوا بإحدى وثائق الزواج اللي شفناها بخانة الطائفة ونحنا بسوريا ما كان عنا خانة الطائفة (ما بعرف هلأ إذا صارت) واضحكوا عليكم الناس بس معلش تعلمتوا”.

وتابعت: “واليوم 3 غلطات بحالهم! مع انو القصة مو صعبة انكم تطالعوا بيان قيد عادي جدا وسهل! ولادتي بالأوراق الرسمية بعد 3 أيام من ولادتي يعني بـ1.8.1977 يوم عيد الجيش السوري واللبناني وبابا الله يرحمه اسمه، محمد ومو محمد سليم، وخانتي بمشروع صليبة والخانة 65 وبشوف حالي فيها، وكل الحب لأهلنا بالسكنتوري، أنا من كل اللاذقية ومن كل سوريا، مشان إذا بدكن تعدلوا يا نوابغ يا جهابذة، لانو يعتبر العقد باطل هيك والعياذ بالله!”.

وأكّدت فواخرجي عدم طلاقها من زوجها الفنان وائل رمضان: “غير هيك والأهم وين ورقة الطلاق؟! هي البيانات صارت عندكم يللي بتخافوا الله! أنا لم أطلق ولن أطلق إذا ربنا أراد، والله يحميلي زوجي وعيلتي ويحمي كل الناس، عيب وتفه وبس”.

وختمت بقولها: “ديروا بالكم عالبلد والناس هنن أحق بالاهتمام مني… ولا شو؟”.