سياسة | عربي

سلام: صفحة سلاح “حزب الله” طويت وشعار “شعب جيش مقاومة” أصبح من الماضي

21 - مارس - 2025

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام

سعد الياس
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بيروت- “القدس العربي”: أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الجمعة، أن “صفحة سلاح حزب الله قد طويت بعد البيان الوزاري، وأصبح شعار ‘شعب جيش مقاومة’ جزءاً من الماضي”.

وفي حديث له عبر التلفزيون، شدد سلام على أن “البيان الوزاري يحدد بوضوح أن السلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة، والجميع ملتزم بهذا المبدأ، ولا يوجد أي توجه يعمل ضد حصر السلاح بيد الدولة”، مشيراً إلى أن “تحقيق هذا الهدف لن يتم بين عشية وضحاها”.

وأوضح سلام أن “إسرائيل تبرر بقاءها في الجنوب باستخدام سلاح حزب الله، وهو أمر يتناقض مع القانون الدولي والتفاهمات الأخيرة”، مؤكداً أن “على إسرائيل أن تنسحب بالكامل من الجنوب، ونحن نضغط عربياً ودولياً لتحقيق ذلك، إذ أن الدولة هي المسؤول الوحيد عن تحرير الأراضي من الاحتلال الإسرائيلي”.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 22, 2025 الساعة 4:19 م

    هه حزب الله باق و يتمدد والاحتلال زائد ويتبدد ✌️😎☝️🔥🐒🚀

    رد

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