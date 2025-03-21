سلام: صفحة سلاح “حزب الله” طويت وشعار “شعب جيش مقاومة” أصبح من الماضي

بيروت- “القدس العربي”: أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الجمعة، أن “صفحة سلاح حزب الله قد طويت بعد البيان الوزاري، وأصبح شعار ‘شعب جيش مقاومة’ جزءاً من الماضي”.

وفي حديث له عبر التلفزيون، شدد سلام على أن “البيان الوزاري يحدد بوضوح أن السلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة، والجميع ملتزم بهذا المبدأ، ولا يوجد أي توجه يعمل ضد حصر السلاح بيد الدولة”، مشيراً إلى أن “تحقيق هذا الهدف لن يتم بين عشية وضحاها”.

وأوضح سلام أن “إسرائيل تبرر بقاءها في الجنوب باستخدام سلاح حزب الله، وهو أمر يتناقض مع القانون الدولي والتفاهمات الأخيرة”، مؤكداً أن “على إسرائيل أن تنسحب بالكامل من الجنوب، ونحن نضغط عربياً ودولياً لتحقيق ذلك، إذ أن الدولة هي المسؤول الوحيد عن تحرير الأراضي من الاحتلال الإسرائيلي”.