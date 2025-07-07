سلام: مقترحات باراك تتعلق بالترتيبات الأمنية لوقف الأعمال العدائية والرد عليها انطلق من البيان الوزاري

بيروت: أوضح رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن المقترحات الأمريكية التي حملها الموفد الأمريكي توماس باراك تتعلق بتنفيذ الترتيبات الأمنية لوقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، وأن الرد على المقترحات انطلق من مسلمات البيان الوزراي ومنها وقف العمليات العدائية الإسرائيلية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

وقال سلام في تصريح له بعد ظهر اليوم الإثنين بعد لقائه السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس براك ” إن الورقة التي تقدم بها السفير باراك هي ورقة تتضمن مجموعة مقترحات متعلقة بتنفيذ ترتيبات اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهي مقترحات تقوم على مبدأ الخطوات المتلازمة”.

وأضاف “الرد على المقترحات الأمريكية انطلق من مسلمات البيان الوزاري التي نالت الحكومة الثقة على أساسه وهي ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي اللبنانية التي تحتلها، ووقف العمليات العدائية الإسرائيلية والبدء بعملية الإعمار والإفراج عن الأسرى من جهة، ومن جهة ثانية بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية واستعادة الدولة قرار الحرب والسلم دون شريك. وانطلاقا من هذه المسلمات تتم المفاوضات مع السفير باراك”.

وردا على ما أثير من إحياء “الترويكا” على خلفية اجتماع الرؤساء الثلاثة للرد على مقترحات السفير باراك، قال سلام ” لا يوجد ترويكا ولا إحياء للترويكا”، مؤكدا ” وجود تداول بينه وبين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب حول موضوع وطني بهذه الخطورة”.

وأضاف سلام ردا على الانتقادات بعدم الدعوة لعقد جلسة لمجلس وزراء للرد على مقترحات باراك ” سلمت أفكاري لرئيس الجمهورية وكذلك هناك تواصل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الجمهورية الذي رد على مقترحات باراك بمجموعة أفكار لبنانية جديدة، وعندما تنضج الأمور سيتم البت فيها في مجلس الوزراء. والقرار يتخذ في مجلس الوزراء”.

وردا على سؤال عن الخطوة الثانية قال سلام ” لقد سلم رئيس الجمهورية السفير باراك، مجموعة ملاحظات، ردا على المقترحات الأمريكية، آخذة في عين الاعتبار ملاحظاتي وملاحظات رئيس مجلس النواب نبيه بري. وسوف يقوم الجانب الأمريكي بدرس الملاحظات ويعودون إلينا”.

وردا عن سؤال حول موقف حزب الله، قال سلام ” معلوماتي أن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لا يزال ملتزم باتفاق الطائف وباتفاق وقف الأعمال العدائية الذي وافقت عليه الحكومة السابقة في تشرين الثاني الماضي، وأعاد التأكيد على البيان الوزاري الذي وافق عليه كافة نواب ” حزب الله” .

وأشار إلى أن حزب الله جزء من الدولة اللبنانية ونوابه صوتوا على البيان الوزاري”، مشيرا إلى أن ” استنكار الاعتداءات الإسرائيلية لا يكفي، وورقة باراك تشمل التلازم بين الانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف العمليات العدائية”.

واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في وقت سابق من اليوم أن الرد الذي سيقدمه الرؤساء الثلاثاء (الرئيس اللبناني جوزف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري) اليوم للموفد الأمريكي توماس باراك على المقترحات الأمريكية، هو رد غير دستوري وغير قانوني لأنه لم يصدر عن مجلس الوزراء.

وكان باراك قد وصل إلى بيروت، قبل ظهر اليوم الإثنين، للقاء المسؤولين اللبنانيين. والتقى باراك رئيس لبنان جوزف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان اليوم الإثنين، أن الرئيس جوزف عون سلم السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، “أفكارا لبنانية لحل شامل خلال الاجتماع في قصر بعبدا”.

(د ب أ)