سلة.. المنتخب التونسي يحقق انتصاره الأول في كأس إفريقيا بأنغولا

أنغولا: حقق المنتخب التونسي لكرة السلة، حامل اللقب، فوزه الأول في كأس إفريقيا بأنغولا، بتغلبه على مدغشقر بنتيجة 81-60، الأحد، في ختام مباريات الدور الأول للمجموعة الثانية.

ورفع منتخب “نسور قرطاج” رصيده إلى 4 نقاط من ثلاث مباريات (فوز وحيد وخسارتين)، ليحتل المركز الثالث ويتأهل إلى الملحق المؤهل لربع النهائي، فيما ودع منتخب مدغشقر المنافسات بعد خسارته جميع مبارياته واحتلاله المركز الرابع.

ودخل المنتخب التونسي اللقاء تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، فأنهى الفترة الأولى متقدما (16-12)، قبل أن يتراجع في الثانية لصالح مدغشقر (15-20) لينتهي الشوط الأول بتقدم الأخير (32-31).

واستعاد التونسيون سيطرتهم في الفترة الثالثة (19-10)، ثم وسعوا الفارق بشكل مريح في الرابعة (31-18)، ليحسموا اللقاء بفارق 21 نقطة.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل متصدرو المجموعات مباشرة إلى الدور ربع النهائي، بينما يخوض أصحاب المركزين الثاني والثالث مباريات ملحق إضافية، في حين يودع أصحاب المركز الرابع المنافسة مبكرا.

وتستضيف أنغولا النسخة الـ31 من البطولة بين 12 و24 أغسطس/آب الجاري، بمشاركة 16 منتخبا، في العاصمة لواندا ومدينة ناميب الساحلية.

(الأناضول)