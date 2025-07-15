سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف وادي البقاع شرقي لبنان.. وكاتس: رسالة إلى “حزب الله”

لندن- “القدس العربي”: شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت وادي البقاع شرق لبنان.

ونفّذ الطيران الإسرائيلي غارتين غرب بعلبك، الأولى استهدفت خراج بلدة شمسطار، والثانية وادي أم علي شرق لبنان، بحسب ما أعلنت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية.

غارات إسرائيلية على جرود بوداي وبريتال في البقاع pic.twitter.com/eLbMx5MQFu — Lebanon 24 (@Lebanon24) July 15, 2025



وأعلنت قناة “الجديد” المحلية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت جرود بلدات بريتال وطاريا وبوداي في وادي البقاع شرق لبنان.

وتشنّ إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه، وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

الجيش الاسرائيلي شن ست عشرة غارة على سلسلتي جبال لبنان الشرقية والغربية في البقاع شرقي #لبنان pic.twitter.com/SSeDPptFOl — Joyce El Hajj (@JoyceElHajj) July 15, 2025

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إن الضربات الإسرائيلية المستمرة في لبنان رسالة واضحة لـ “حزب الله”، الذي قال الوزير إنه يخطط لإعادة بناء قدراته على شن غارات ضد إسرائيل من خلال قوة “الرضوان”، وهي قوة النخبة التابعة للجماعة.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أنه بدأ قصف أهداف تابعة لقوة “الرضوان” في منطقة البقاع بلبنان.

(وكالات)