سلسلة غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت- (فيديوهات)

إسطنبول: شن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر الأربعاء، سلسلة غارات على مناطق عدة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن “الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات فجر اليوم على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت مناطق حارة حريك وبئر العبد والليلكي والغبيري”.

وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي “استهدف مركز ’دار الحوراء الطبي’ في حارة حريك بغارات عدة”.

ولم تتوفر على الفور معلومات عن خسائر بشرية ولا أضرار مادية.

والضاحية الجنوبية هي المساحة بين ساحل بيروت الجنوبي وبداية جبل لبنان شرق العاصمة، وتتبع إداريا محافظة جبل لبنان (غرب)، وفي قلب الضاحية توجد منطقة حارة حريك على مساحة 1.82 كلم مربع.

وتبعد حارة حريك 5 كلم عن بيروت، وتوصف بالمعقل السياسي لـ”حزب الله”، حيث تضم مقراته الأمنية والسياسية، مثل مركز القيادة ومكاتب نوابه البرلمانيين ومجلس شورى الحزب، بالإضافة إلى تركز سكاني كثيف.

في السياق، أصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات إخلاء لسكان منطقتين في الضاحية الجنوبية لبيروت بزعم قربها من “منشآت ومصالح” لحزب الله.

وطلب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة “إكس”، من السكان إخلاء مبان في منطقتي “حارة حريك والغبيري… حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب”.

وبعد نحو ساعة من التحذير، استهدفت غارة جديدة الضاحية الجنوبية.

(وكالات)