سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على شمال وجنوب ووسط قطاع غزة

غزة: استشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، ليلة الأربعاء/ الخميس، خلال سلسلة من الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، والتي تركزت على جنوبه بشكل عنيف.

وواصلت آلة الحرب الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من بيت لاهيا شمالا حتى رفح جنوبا، بالتزامن مع إطلاق قنابل الإضاءة بكثافة في أجواء الشمال.

وأفادت مصادر محلية، باستمرار الغارات العنيفة في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس منذ ساعات المساء، كان آخرها استهداف ثلاث منازل في بني سهيلا شرقا، وتم نقل شهيد وطفلة مصابة إلى مستشفى ناصر، فيما أن الغارات الإسرائيلية أعاقت حركة مركبات الإسعاف، والدفاع المدني، ما أبقى على عشرات المواطنين من الضحايا تحت الركام.

وأضافت أن الغارات الإسرئيلية متواصلة في شمال القطاع تحديدا في بيت لاهيا، وبيت حانون، وجباليا التي تم قصف مربع سكني كامل فيها ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

كما تواصل مدفعية الاحتلال المتمركزة في مناطق مختلفة من مدينة غزة قصفها الأحياء السكنية المأهولة، إضافة إلى إطلاق النار على كل من يتحرك في المنطقة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات عنيفة متتالية على المحافظة الوسطى.

وأفاد شهود عيان باستشهد أربعة مواطنين في قصف طائرات الاحتلال الحربية، على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال الحربية، قصفت منزل عائلة أبو الروس بمدينة دير البلح، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي قصف شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

واستشهد وأصيب عشرات المواطنين، في القصف الذي شنته طائرات الاحتلال الحربية على عدة منازل سكنية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

ويتعرض جنوب القطاع إلى سلسلة غارات جوية عنيفة، بالتزامن مع قصف مدفعي في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

وقال شهود عيان إن الطيران الحربي استهدف أراض زراعية غرب وشمال محافظة خان يونس، مع تواصل القصف المدفعي العنيف في المناطق الشرقية للمحافظة.

وأضافوا أن حزاما ناريا عنيفا تشنه آلة الحرب جنوب غرب خان يونس، وفي منطقة القرارة شرقا.

وأشارت مصادر إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت مبنى جمعية خيرية خلف مستشفى الكويت بمدينة رفح.

وفي الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال قصف شمال القطاع، استهدفت الليلة مربعا كامل في مشروع بيت لاهيا السكني، مدمرا منازل لعائلات الكرد، والدواوسة، وشاهين، والعزامي، وسرداح، والعالول، والسكني، والهرش، وشلحة.