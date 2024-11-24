سلسلة غارات جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية- (فيديو)

بيروت: شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية إضافية على ضاحية بيروت الجنوبية الأحد بعد إصداره إنذارا بإخلاء بعض مناطقها، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وقالت الوكالة إن “سلسلة من الغارات العنيفة استهدفت حارة حريك وبئر العبد والغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت”.

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة أن “الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين عنيفتين على الضاحية الجنوبية لبيروت – منطقة الكفاءات”.

وأضافت أن “الغارتين تسببتا بدمار هائل على رقعة جغرافية كبيرة”.

عاجل | مراسل الجزيرة: غارات إسرائيلية متتالية على الضاحية الجنوبية لبيروت pic.twitter.com/sZxiTm0ALl — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 24, 2024

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي حذر في وقت سابق على منصة اكس من أن الجيش سيضرب “منشآت ومصالح تابعة لحزب الله” في الحدث وبرج البراجنة، ناشرا خرائط للمناطق التي نبه إلى وجوب إخلائها.

وكرر مساء تحذيراته بوجوب إخلاء هاتين المنطقتين، إضافة إلى مناطق أخرى في الضاحية الجنوبية.

وأظهرت لقطات فيديو دخانا رماديا كثيفا يغطي أجواء الضاحية الجنوبية.

تعليق التدريس الحضوري في بيروت ومحيطها حتى نهاية العام

من جهتها، قرّرت الحكومة اللبنانية مساء الأحد تعليق التدريس الحضوري في كلّ المدارس والمعاهد والجامعات، الرسمية والخاصة، في العاصمة بيروت والمناطق القريبة منها، حتى نهاية العام والاستعاضة عنه بالتعليم عن بُعد، وذلك بسبب “الأوضاع الخطرة الراهنة” الناجمة عن الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

وقال وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية إنّه قرّر “تعليق التدريس الحضوري” في كلّ المؤسسات التعليمية الواقعة في “بيروت الإدارية وساحل المتن الشمالي وساحل الشوف وساحل بعبدا”، وذلك بهدف “المحافظة على سلامة التلامذة والهيئات التعليمية والأهالي، في ظلّ الأوضاع الخطرة الراهنة”.

(وكالات)