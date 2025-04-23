سلطات الأردن تحظر «الإخوان المسلمين»… وتفتش مقرات «جبهة العمل الإسلامي»

عمان – «القدس العربي»: سلسلة التعميمات التي صدرت من عدة مؤسسات رسمية أردنية، بعد إعلان وزير الداخلية الحظر الشامل لجماعة “الإخوان المسلمين”، قد تكون أكثر أهمية في الجانب التطبيقي من القرارات نفسها التي تصدرت عصر أمس الأربعاء بصيغة صاخبة وجدية، لا بل “تاريخية”، وتلغي فجأة تراثا استمر لعقود في العلاقة بين الدولة والتنظيم.

رزمة تعميمات بالجملة صدرت فورا بعد المؤتمر الصحافي لوزير الداخلية مازن الفراية، أبرزها عن مديرية الأمن العام ووحدة الجرائم الإلكترونية، حيث التلويح بـ”مساءلة قانونية” ستطال كل المتعاطين مع منصات التواصل الاجتماعي بالنشر أو إعادة النشر أو حتى بالتعليق. لفتت هيئة الإعلام الحكومية لاحقا نظر “جميع وسائل الإعلام” في البلاد إلى أن نشر أخبار عن” ما يسمى بجماعة الإخوان” أو إعادة بث الأخبار مخالف للقانون.

وفي الأثناء صدرت إشارة مباشرة من الوزير الفراية إلى تشكيل “لجنة” ستكون مهمتها الإشراف على مقرات الإخوان المسلمين بعد إغلاقها ومتابعة ملكيات وأموال الجماعة التي لم تعلن الحكومة إحصائيا عن قيمتها، لكن مصادر مستقلة تتحدث عن “مئات الملايين” في السوق المحلي.

تشكيل لجنة بيروقراطية تشرف على ملكيات ومكاتب ومقرات وعقارات الجماعة يعني أن الحكومة ستسيطر تماما على تلك المرافق ضمن خطتها للحظر الشامل، بل إن الوزير بادر للقول إن المقرات التي تشترك مع جهات أخرى ستصادر أيضا، والمقصود حكما حزب “جبهة العمل الإسلامي”.

واضح ان حزمة الإجراءات غير المسبوقة والقاسية جدا ستشمل جمعية المركز الإسلامي الخيرية، وهي جمعية ضخمة جدا تعتبر بمثابة الجمعية الأم في شبكة خيرية عملاقة داخل المملكة، وتدار عبرها عشرات اللجان والمرافق في 9 محافظات في المملكة على الأقل.

الأزمة في أصلها مع الإخوان المسلمين اندلعت بعد الإعلان عن كشف مخططات “خلية تصنيع الأسلحة”.

لكن حظر النشاطات والمرافق الشامل ومصادرة الملكيات يؤسس لانقلاب شامل في المستوى الرسمي على الجماعة العريضة، لا يقف عند حدود ما كان يقال في الماضي عن “تقليم أظافر الإخوان” أو إقصائهم أو “تقليص حضورهم الشعبي” بل أقرب إلى إجراءات حاسمة وضخمة تنتهي بالاستئصال والاجتثاث، وليس الاستهداف للمكون الإخواني فقط.

السيطرة على مقرات ووثائق بات أمرا محسوما، والسلطات بصدد إعلان المزيد من المفاجآت تباعا بعد الأنباء عن السيطرة على “الملفات المالية” واعتقال بعض المسؤولين عنها، فيما لم يعلن وزير الداخلية عن “اعتقالات” ولم يتطرق إلى مصير الجسم القانوني لحزب “جبهة العمل الإسلامي” أو لكتلته في البرلمان.

لاحقا وللسيطرة على مقرات الجماعة داهمت فرق تفتيش أمنية مقرات حزب “جبهة العمل الإسلامي” بحثا فيما يبدو عن “أدلة ووثائق” تثبت وجود صلة أو علاقة بين الحزب والجماعة، فيما صرح موسى معايطة رئيس هيئة الانتخابات بأن تحقيقا سيجرى للتأكد من طبيعية العلاقة بين الحزب والجماعة قبل عملية تفتيش للضابطة العدلية لمقر الجماعة المركزي.