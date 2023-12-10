 سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز في سجونها 142 من النساء والفتيات من قطاع غزة

رام الله- الضفة الغربية: قالت مؤسستان فلسطينيتان اليوم الأحد إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ الاجتياح البري لقطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول 142 من النساء والفتيات.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونادي الأسير في بيان مشترك أن من بين الأسيرات “طفلات رضيعات، ونساء مسنات”.

وأضافت المؤسستان أنه “وفقا للمعطيات المتوفرة، فإن الأسيرات محتجزات في عدة سجون، منها (الدامون وهشارون)”.

ولم يصدر تعقيب من سلطات الاحتلال المعنية على اعتقالات النساء من غزة.

وقالت المؤسستان في البيان المشترك “إدارة سجون الاحتلال أعلنت في نهاية شهر (نوفمبر) تشرين الثاني، عن وجود 260 أسيرا/أسيرة من غزة صنفتهم كمقاتلين غير شرعيين”.

وأشار البيان إلى تصريحات لوزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير حول الأسرى الفلسطينيين وخاصة من قطاع غزة.

وجاء في البيان أن بن غفير “تقدم بطلب إلى مسؤولة إدارة السجون، يتضمن نقل أسرى من غزة، إلى قسم الزنازين (ركفيت) المقام تحت سجن (نيتسان الرملة)، الذي يعتبر من أسوأ السجون وأقدمها”.

(وكالات)



