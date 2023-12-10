سياسة | عربي | فلسطين

 سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز في سجونها 142 من النساء والفتيات من قطاع غزة

10 - ديسمبر - 2023

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين من قطاع غزة- (وسائل التواصل)

حجم الخط
0

رام الله- الضفة الغربية: قالت مؤسستان فلسطينيتان اليوم الأحد إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ الاجتياح البري لقطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول 142 من النساء والفتيات.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونادي الأسير في بيان مشترك أن من بين الأسيرات “طفلات رضيعات، ونساء مسنات”.

وأضافت المؤسستان أنه “وفقا للمعطيات المتوفرة، فإن الأسيرات محتجزات في عدة سجون، منها (الدامون وهشارون)”.

ولم يصدر تعقيب من سلطات الاحتلال المعنية على اعتقالات النساء من غزة.

وقالت المؤسستان في البيان المشترك “إدارة سجون الاحتلال أعلنت في نهاية شهر (نوفمبر) تشرين الثاني، عن وجود 260 أسيرا/أسيرة من غزة صنفتهم كمقاتلين غير شرعيين”.

وأشار البيان إلى تصريحات لوزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير حول الأسرى الفلسطينيين وخاصة من قطاع غزة.

وجاء في البيان أن بن غفير “تقدم بطلب إلى مسؤولة إدارة السجون، يتضمن نقل أسرى من غزة، إلى قسم الزنازين (ركفيت) المقام تحت سجن (نيتسان الرملة)، الذي يعتبر من أسوأ السجون وأقدمها”.

(وكالات)


كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

واشنطن تدعو إسرائيل لعدم تجريد الفلسطينيين المعتقلين من ملابسهم!
منذ 15 ساعة
وزير فلسطيني يتهم الاحتلال باحتجاز 142 سيدة في غزة وتهديدهن بالاغتصاب والتفتيش العاري 
13 - ديسمبر - 2023
تحقيق إسرائيلي بوفاة أسير فلسطيني تحت التعذيب 
12 - ديسمبر - 2023
مطالبات فلسطينية بإنهاء “الإخفاء القسري” لمعتقلي غزة في إسرائيل
11 - ديسمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية