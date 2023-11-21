سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسمح لسكان مستوطنات تبعد 4 كيلومترات عن غزة بالعودة

تل أبيب: سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، لسكان المستوطنات التي تبعد أكثر من 4 كيلومترات عن حدود قطاع غزة “بالعودة إلى منازلهم”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن الجيش “السماح لسكان البلدات التي تبعد أكثر من 4 كيلومترات عن غزة، بالعودة إلى منازلهم”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أخلى سكان المستوطنات على مسافة 7 كيلومترات عن حدود القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، عقب عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى على مستوطنات غلاف غزة، ردا على “الاعتداءات الإسرائيلية اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”.

ومنذ ذلك الحين يعيش السكان الإسرائيليون على نفقة الحكومة في فنادق وبيوت ضيافة.

ولم تحدد هيئة البث الإسرائيلية أسماء المستوطنات وعدد السكان المسموح لهم بالعودة إلى منازلهم، لكن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (خاص)، أشار في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إلى أن أكثر من 250 ألف إسرائيلي نزحوا من منازلهم جنوب وشمال إسرائيلي منذ بدء الحرب المدمرة على غزة في 7 أكتوبر.

(وكالات)



