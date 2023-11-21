سياسة | دولي

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسمح لسكان مستوطنات تبعد 4 كيلومترات عن غزة بالعودة

21 - نوفمبر - 2023

مستوطنة إسرائيلية- أرشيف

حجم الخط
0

تل أبيب: سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، لسكان المستوطنات التي تبعد أكثر من 4 كيلومترات عن حدود قطاع غزة “بالعودة إلى منازلهم”.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن الجيش “السماح لسكان البلدات التي تبعد أكثر من 4 كيلومترات عن غزة، بالعودة إلى منازلهم”.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أخلى سكان المستوطنات على مسافة 7 كيلومترات عن حدود القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، عقب عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى على مستوطنات غلاف غزة، ردا على “الاعتداءات الإسرائيلية اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”.
ومنذ ذلك الحين يعيش السكان الإسرائيليون على نفقة الحكومة في فنادق وبيوت ضيافة.
ولم تحدد هيئة البث الإسرائيلية أسماء المستوطنات وعدد السكان المسموح لهم بالعودة إلى منازلهم، لكن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (خاص)، أشار في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إلى أن أكثر من 250 ألف إسرائيلي نزحوا من منازلهم جنوب وشمال إسرائيلي منذ بدء الحرب المدمرة على غزة في 7 أكتوبر.

(وكالات)


كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الحرب الدائمة: لماذا بات «السلام» سيئ السمعة؟
30 - مايو - 2024
مصر ترفض مقترحا إسرائيليا بشأن إدارة معبر رفح
16 - مايو - 2024
بن غفير يدعو لعودة إسرائيل إلى غزة وتشجيع هجرة الفلسطينيين “طوعا”
14 - مايو - 2024
فلسطين تنقل معركتها مع إسرائيل إلى أروقة “الفيفا” وتطالب بمحاسبة اتحاد كرة القدم الإسرائيلي
9 - مايو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية