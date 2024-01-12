سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن 8 أسيرات فلسطينيات من قطاع غزة

رام الله: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة عن 8 أسيرات من قطاع غزة احتجزن في سجن “الدامون”، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

وأشار النادي (غير حكومي) في بيان، إلى أن سلطات الاحتلال”أفرجت عن 8 أسيرات من قطاع غزة عبر حاجز (كرم أبو سالم)، إلى جانب الإفراج عن معتقلين آخرين من القطاع”.

وبين أن “جميع (الأسيرات) المفرج عنهن احتجزن في سجن الدامون الإسرائيلي” بمدينة حيفا شمال إسرائيل.

ولفت النادي إلى إنّ “عدد أسيرات غزة في سجن الدامون وصل إلى أكثر من 50 أسيرة، أكبرهن تبلغ 82 عامًا، وأصغرهن 15 عامًا”.

وأشار إلى أن “عدد أسيرات غزة أعلى من هذا العدد، إلا أنّ هذا هو المعطى الواضح فيما يتعلق بالأسيرات اللواتي احتجزن في سجن الدامون، وذلك في ظل استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّهم”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مئات الفلسطينيين خلال العملية البرية التي بدأها بقطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ 7 أكتوبر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة “23 ألفا و708 شهيدا و60 ألفا و5 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(وكالات)