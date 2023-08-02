سلطات الاحتلال تدرس زيادة تصاريح عمال غزة للمحافظة على الهدوء.. ونقابة العمال: الحصار أدى إلى انعدام الأمن الغذائي

غزة – “القدس العربي”:

ضمن مساعي سلطات الاحتلال، للحفاظ على حالة الهدوء القائمة في قطاع غزة، ومنع أي توترات قد تفضي لمواجهة مسلحة، تدرس في هذه الأوقات، زيادة عدد التصاريح لسكان القطاع المحاصر، تمكنهم من العمل في مدن إسرائيل ومناطق الـ 48، في وقت أكدت فيه نقابة عمال غزة، أن استمرار الحصار حول حياة العمل إلى مأساة حقيقية، وأدى إلى ارتفاع نسبة البطالة.

ويدور الحديث على أن الأمر هذا راجع لتوصية قدمتها الأجهزة الأمنية، رغم أن هناك وزراء يمينيين متطرفين في الحكومة، يرفضون هذه التسهيلات.

ووفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، فإن عدد التصاريح الإجمالي الممنوحة لسكان غزة، وصلت إلى مستوى قياسي، حيث طلبت الأجهزة الأمنية في إسرائيل بزيادتها رغبة في “تحسين الوضع العام” في القطاع، ضمن جهودها الرامية للحفاظ على حالة الهدوء.

وهذه التوصية حسب التقرير العبري، توافقت مع التوصيات التي أقرها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) مؤخرا بشأن ما عرفت باسم “تسهيلات للسلطة الفلسطينية”.

كما تأتي هذه التسهيلات في حال أقرت، متوافقة مع الوعود التي قدمها سابقا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، للرئيس الأميركي جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية أجريت مؤخرا، وما تبعها تأكيدات قدمها لمسؤولين أمريكيين زاروا المنطقة.

ووفق التقرير العبري، فقد طرحت مسألة التسهيلات قبل نحو شهر في نقاش أجهزة الأمن مع نتنياهو، حيث تلا ذلك أن جرى العمل على صوغ توصيات بشأن هذه التسهيلات للسلطة الفلسطينية.

ونقل التقرير العبري عن مسؤول إسرائيلي قوله “إن استقرار السلطة يصب في مصلحة الجميع”.

والجدير ذكره أن هذه التوصيات تأتي في ظل رفض وزراء متطرفين للفكرة، حيث سبق وأن رفض وزير المالية والوزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش، تقديم التسهيلات للفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وقال “لم تتم الموافقة على أي شيء”.

وقد أعلن أيضا أنه لن يتم تحويل الأموال التي تخضع لسلطة وزارة المالية؛ ولن تكون هناك أي تسهيلات مالية.

وكذلك، جدد الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، رفضه منح أي تسهيلات للفلسطينيين، وفي تصريحات جديدة له طالب وزير الجيش يؤاف غالانت “منح الأولوية لحق الإسرائيلي في الحياة، قبل أن يمنح حق التنقل للفلسطيني”.

وزعم “إننا ملتزمون بمحاولة الحفاظ على حقوق الإنسان وإزالة حواجز، ولكن كفى في نهاية المطاف هذه حياة مواطنينا”، وأضاف “حين يجب الاختيار بين حرية حركة الفلسطينيين، أو حرية المستوطنين في الحياة، فان الحرية في الحياة يجب أن تتغلب”.

وحاليا، يقدر عدد تصاريح العمال الممنوحة لسكان غزة بنحو 17 ألف تصريح، ضمن عملية بدأت سلطات الاحتلال بتطبيقها قبل نحو عامين، ضمن وساطات التهدئة الرامية إلى تحسين أوضاع سكان غزة الاقتصادية.

وتمنح التصاريح تحت مسمى “حاجات اقتصادية”، كما تمنح تصاريح أخرى تحت بند “تصاريح عمل”، وقد أدت إلى تخفيف وطأة الفقر والبطالة قليلا، لكنها لم تنهِ هذه الظاهرة المستفحلة، حيث وصلت نسب البطالة إلى نحو 50%، فيما تصل نسبة الفقر إلى نحو 70%، بسبب سياسات الحصار الإسرائيلي المفروض على السكان منذ منتصف العام 2007.

وبموجب إجراءات الحصار الإسرائيلي على السكان، تمنع سلطات الاحتلال دخول العديد من المواد الخام، وهو ما أدى إلى إغلاق ورش عمل ومصانع، وتسريح عمالها، ما أثر سلبا على الوضع الاقتصادي.

وفي هذا السياق، طالبت نقابة العمال في غزة، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول العربية والإسلامية بالضغط على الاحتلال لرفع الحصار الجائر المفروض على القطاع منذ أكثر من 17 عاما، وتسبب بكوارث إنسانية وألقى بظلاله على كل المجالات والقطاعات العمالية.

وقال نقيب عمال غزة سامي العمصي في بيان صحافي تلقت “القدس العربي” نسخة منه “إن استمرار الحصار الإسرائيلي حول حياة العمال إلى مأساة حقيقية، وأدى إلى ارتفاع نسبة البطالة”.

وبين أن أعداد المتعطلين عن العمل بلغت نحو ربع مليون عامل، حيث تأثرت كل القطاعات الزراعية والصناعية والإنشاءات بالحصار، الذي ساهم في اتساع فجوة انعدام الأمن الغذائي، وأكد أن الاحتلال هو المتسبب الرئيس بمعاناة العمال نتيجة فرض الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من 17 عاما “حتى لا يعيش الشعب حياة كريمة وعزيزة، ويستمر في العيش بالمعاناة”.

وأشار إلى أن الاحتلال يمنع مئات المواد الخام من الدخول لغزة بحجة الاستخدام المزدوج، مما أدى إلى تعطل مئات المصانع وتسريح آلاف العمال، لافتا إلى أن الاحتلال يمنع دخول مستلزمات خاصة لصيانة قوارب الصيد، ويمنع دخول الأدوية والوفود الطبية والإغاثية، فضلا عن محاربة المؤسسات الإغاثية وملاحقتها في البنوك عبر “خطة خبيثة” تنفذ منذ سنوات بهدف إفقار القطاع.

وشدد على ضرورة رفع الحصار والظلم، وأن يعيش قطاع غزة كباقي الشعوب، مطالبًا، الأمم المتحدة ودول العالم بتحمل مسؤولياتها في رفع الحصار وإلا ستكون مشتركة بجريمة حصار الشعب الفلسطيني غزة، عبر صمتها المتواصل، منتقدا مواصلة المؤسسات الدولية إطلاق تحذيراتها من خطورة الوضع الاقتصادي والمعيشي في قطاع غزة، من دون أن يكون هناك أي تحرك على الأرض لإنقاذ الوضع.

وأشار إلى أن العشرات من تلك المؤسسات أوقفت تقديم الدعم لغزة خلال السنوات الماضية، وكان آخرها إعلان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، مطلع يونيو/حزيران الماضي، وقف مساعداته التي يستفيد منها عشرات الآلاف من سكان القطاع.