سلطات الاحتلال تزيل صاروخا أطلق من اليمن وسقط على مبنى في ميفو بيتار- (صور)

أزالت سلطات الاحتلال صاروخا أطلق من اليمن وسقط على مبنى في ميفو بيتار.

وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيون) أعلنت في بيانات متتالية خلال الأيام السابقة عن استهداف إسرائيل بالصواريخ.