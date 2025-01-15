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سلطات الاحتلال تزيل صاروخا أطلق من اليمن وسقط على مبنى في ميفو بيتار- (صور)

15 - يناير - 2025

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أزالت سلطات الاحتلال صاروخا أطلق من اليمن وسقط على مبنى في ميفو بيتار.

وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيون) أعلنت في بيانات متتالية خلال الأيام السابقة عن استهداف إسرائيل بالصواريخ.

 

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  1. يقول أبو نواس:
    يناير 15, 2025 الساعة 9:16 ص

    الظاهر صاروخ من كارتون لا يستطيع أن يهدم أو يزيل المبنى من الوجود

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    1. يقول فصل الخطاب:
      يناير 15, 2025 الساعة 2:44 م

      هذا الصاروخ اليمني أدخل الرعب في قلوب الملايين من الصهاينة إلى الملاجئ الصهيونية يا عينيا ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🚀

  2. يقول ملاحظ:
    يناير 15, 2025 الساعة 10:10 ص

    هذا الصاروخ استهلك كل طاقته في الطريق لذلك وصل تعبان فنام فوق السقف

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    1. يقول فصل الخطاب:
      يناير 15, 2025 الساعة 2:42 م

      ومع ذلك فقد دك سقفا صهيوني محتل سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🚀

  3. يقول عبد الكريم البيضاوي:
    يناير 15, 2025 الساعة 10:40 ص

    كيف يعقل؟ صاروخ بكل تقل وزنه لم يستطع على الأقل اختراق سقف المنزل ؟؟ ثم أين الرأس المتفجر ؟ ( خدعة سينمائية) للتقليل من نجاعة هذه الصواريخ ومن خسائرها, عادة إسرائيلية معروفة.

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  4. يقول AR:
    يناير 15, 2025 الساعة 12:14 م

    لم تعتد اسرائيل على اظهار صور الدمار عندهم اذ يوجد رقابة عسكرية صارمة تتحكم بكل ما ينشر من ضدصور، وذلك للحفاظ على الجبهة الداخلية ومعنويات الاسرائيليين. بيد ان هذا الصاروخ اظهرو صور متعدده له من جميع الزوايا، واكاد أجزم انه تم بأخراج تلفزيوني. اذ لن حجم المقذوف حتى ولو كان دون اي مواد متفجرة، فمجرد ارتطامه بقوة الجاذبيه بسقف كرميدي (عادة غير اسمنتي) فسيحدث الارتطان تبعثر لجميع السقف قطعة كطعة.

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  5. يقول فصل الخطاب:
    يناير 15, 2025 الساعة 2:39 م

    ليت الصاروخ اليمني هذا سقط على منزل بنغفير وسموتريتش و على رأسهم سفاح أطفال ونساء غزة العزة النتن ياهو ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🚀🔥

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