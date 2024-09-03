سياسة | عربي | فلسطين

سلطات الاحتلال تستدعي خطيب المسجد الأقصى للتحقيق

منذ 37 دقيقة

خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري

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القدس: استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، للتحقيق في المكسوبية بالقدس.

وقال المكتب القانوني للشيخ عكرمة صبري، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن “مخابرات الاحتلال داهمت منزله، واستدعته للتحقيق في قسم 4 الخاص بالتحقيق مع المقدسيين في سجن المسكوبية الساعة التاسعة صباحا”.

وأفاد شهود عيان بـ”اقتحام عشرات المستعمرين باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي”، مشيرين إلى أن “المستعمرين نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته”.

وأضافوا أن “قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس، ونشرت عناصرها عند بوابات الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين”.

(د ب أ)

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