سياسة | عربي | فلسطين

سلطات الاحتلال تسقف صحن المسجد الإبراهيمي في الخليل لتهويده

11 - يوليو - 2024

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رام الله: قال مسؤول فلسطيني، الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قامت بسقف صحن المسجد الإبراهيمي الشريف في الخليل، في محاولة لتغيير معالمه.
وأوضح مدير أوقاف الخليل غسان الرجبي، أن “قوات الاحتلال قامت، الخميس، بسقف صحن المسجد بألواح من الصفيح”.
وندد الرجبي بالخطوة الإسرائيلية ووصفها بـ”الاعتداء الخطير”.
وقال إن “السلطات الإسرائيلية تسعى بشكل دائم لتغيير معالم المسجد وتهويده”.
وأضاف: “المسجد وقف إسلامي خالص ولا حق للسلطات الإسرائيلية بأي جزء فيه، وهي تسيطر عليه بحكم الأمر الواقع والقوة”.
ولفت الرجبي إلى أن “السلطات الإسرائيلية تستغل حالة الحرب (في غزة) لتنفيذ أجندتها بالاستيلاء على المقدسات”.
ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.
ومنذ 1994 قسمت إسرائيل المسجد بواقع 63 بالمئة لليهود، و37 بالمئة للمسلمين، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن أسفرت عن استشهاد 29 مصليا، وفي الجزء المخصص لليهود تقع غرفة الأذان.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 11, 2024 الساعة 11:31 ص

    ههه عصابة بنغفير وسموتريتش و الحرديم في الوقت بدل الضائع لمهلكة خراب الهيكل الثالث ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐒

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  2. يقول هدهد سليمان:
    يوليو 11, 2024 الساعة 11:41 ص

    كيف يجروء الصهاينة على ازالة السقف الهاشمي واستبداله

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  3. يقول ابن سعدون:
    يوليو 11, 2024 الساعة 1:59 م

    سوف يأتي يومآ على المسلمين يمنعون من دخول الكعبه والمدينة المنورة..

    رد

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