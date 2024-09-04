سلطات الاحتلال تصعد الحرب الانتقامية ضد الأسرى.. وحماس تحذر من تفشي الأمراض المعدية

غزة – “القدس العربي”:

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال تواصل عمليات التنكيل والتعذيب ضد الأسرى، في إطار “الحرب الانتقامية” ضدهم، في وقت أكدت فيه حركة حماس أن تفشي الأمراض المعدية في سجون الاحتلال يكشف حجم المعاناة التي يعيشها الأسرى.

وذكرت الهيئة في بيان أصدرته بعد زيارة محاميها لـ “سجن النقب”، خلال اليومين الماضيين، أن الوضع ما زال سيئاً والعقوبات الانتقامية بحق الأسرى مفروضة بقوة منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وأشارت إلى أن إدارة سجون الاحتلال “تشن حربا نفسية وجسدية بحقهم (الأسرى)، تحت ذرائع وهمية وبلا مبررات، ضاربة بعرض الحائط اتفاقيات جنيف وكافة المواثيق الدولية والإنسانية”.

واستعرضت الهيئة الإجراءات التنكيلية المفروضة على أسرى ذلك السجن، ومنها التعرض بشكل مستمر للضرب الشديد والاهانات، علاوة عن انتشار واسع للأمراض التنفسية والجلدية والمتعلقة بالجهاز الهضمي، وأمراض البكتيريا والفطريات، نظرا لغياب أدنى مقومات النظافة، والحرمان من الطعام والعلاج.

وأشارت إلى أن الطعام المقدم لهم سيئ “كما ونوعا”، وقالت “الوجبة المقدمة لعشرة أسرى لا تكفي في الواقع لأسير واحد”، وتابعت “كما أن جودة الطعام رديئة، فغالبا ما يكون باردا ورائحته كريهة”.

ولفتت إلى أن بعض الأسرى فقدوا أوزانهم بسبب سوء الطعام وقلته.

وتطرقت هيئة الأسرى للإهمال الطبي الكبير والمتعمد بحق الأسرى، حيث لا توفر لهم إدارة السجون العلاج ولا الفحوصات الطبية.

وفي السياق، أعربت حركة حماس عن قلقها العميق إزاء تفشي الأمراض المعدية بين الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة في سجني “ريمون ونفحة”.

وأشارت الحركة في تصريح صحافي، إلى أن هذا الوضع الخطير ترافق مع قرار إدارة سجون الاحتلال بمنع زيارات المحامين للأسرى، “مما يعكس حجم الظروف الكارثية التي يعيشها الأسرى والتنكيل المستمر بهم، مع حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية”.

وأكدت أن ما يتعرض له الأسرى من تعذيب، ومنع للزيارات، وحرمان من الطعام والشراب والنوم، إلى جانب الإهمال الطبي المتعمد والعزل والقمع، قد أدى إلى استشهاد عدد منهم.