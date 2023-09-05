سلطات الاحتلال تطبق قرار منع التصدير من غزة وتحذيرات من خسائر اقتصادية تزيد معدلات الفقر والبطالة

غزة – “القدس العربي”:

مع بدء تطبيق سلطات الاحتلال عقوباتها الاقتصادية الجديدة على قطاع غزة، والمتمثلة في وقف تصدير كميات قليلة من السلع من القطاع للخارج، حذرت جهات فلسطينية عدة من تبعات هذا القرار اقتصاديا على السكان المحاصرين، كونه سيزيد من صعوبة الأوضاع المعيشية.

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، إن سلطات الاحتلال أوقفت منذ صباح الثلاثاء عمليات التصدير من القطاع من المعبر التجاري كرم أبو سالم، حتى إشعار آخر، وقالت إن المعبر سيعمل باتجاه الاستيراد فقط.

وجاء ذلك بعد زعم سلطات الاحتلال أنها اكتشفت مساء الاثنين، عملية تهريب مواد تستخدم في صنع متفجرات من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، كانت ضمن شحنة ملابس، وأعلنت عقب ذلك وقف عمليات التصدير.

وحسب ما تزعم سلطات الاحتلال، فإن تلك المواد المستخدمة في صنع المتفجرات، كانت في طريقها من غزة إلى الضفة الغربية، لعناصر مسلحة هناك، لاستخدامها في صنع المتفجرات.

وبشكل أولي تضررت قطاعات كبيرة تصدر منتجات إلى الضفة الغربية والخارج، وأولها قطاع الزراعة وقطاعات صناعية أيضا، علاوة عن قطاع صناعة الملابس.

ومن شأن ذلك أن يكبد التجار والمزارعين خسائر مالية كبيرة، وأن يزيد من حجم البطالة، لتوقف عمل عدة ورش صناعية، مرتبط عملها بالتصدير.

وحذرت جمعية رجال الأعمال في غزة، من تداعيات القرار الإسرائيلي، وأكدت أن منع صادرات فطاع غزة بجميع أنواعها يزيد من تدهور الوضع الاقتصادي في قطاع غزة.

وقالت في بيان أصدرته “إن إغلاق المعبر من شأنه تكبيد القطاع التجاري والصناعي والزراعي في قطاع غزة خسائر بملايين الدولارات”.

هذا وقد قالت وزارة الزراعة في غزة، إن قرار منع التصدير جاء في ظل حالة التضييق وضمن إجراءات عديدة لإحكام وتشديد الحصار على قطاع غزة.

وأكدت أن القرار “إمعان في سياسة الحصار وجريمة عقاب جماعي تشمل المزارعين والتجار والصيادين بشكل مباشر، فضلا عن المواطنين لتأثيرها السلبي على المؤشرات الاقتصادية بمنع الاحتلال تسويق المنتجات التي تمثل ما يزيد عن 85% من صادرات قطاع غزة الزراعية”.

إلى ذلك فقد أدانت وزارة الاقتصاد بغزة قرار الإغلاق، وقالت إن الاحتلال استند إلى “حجج واهية”، لإغلاقه، معتبرة أن الخطوة “إمعان في سياسة تشديد الحصار”.

وحذرت كذلك من أن إغلاق المعبر التجاري الوحيد لغزة، في وجه البضائع التي تنقل إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي “سيزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي ويخلق مزيدا من المعيقات أمام النشاط الاقتصادي سيما في القطاع الصناعي والزراعي وسيحد من نمو النشاط الاقتصادي الفلسطيني الذي يعاني جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة”.