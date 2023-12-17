سلطات الاحتلال تعزل الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي وترفض الإفصاح عن مكانه

رام الله: أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في فلسطين، الأحد، أن “إدارة سجون الاحتلال ترفض الإفصاح عن مكان عزل الأسير القائد مروان البرغوثي بعد نقله من معتقل (عوفر) وعزله منذ ما يزيد على أسبوع”.

وقال بيان صحافي، صادر عنهما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) الأحد، إن “الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل القائد مروان البرغوثي”.

وأضاف البيان “أن إدارة السجون ادعت وجود المعتقل البرغوثي في معتقل عزل (أيالون- الرملة)، واتضح لاحقا أنه نقل إلى عزل معتقل (ريمونيم)”.

وأشارت إلى أن “المعتقل مروان البرغوثي من بلدة كوبر قرب رام الله والبيرة، ومعتقل منذ 15 نيسان/ أبريل 2002، ويُعتبر أول نائب فلسطيني، وأول عضو من اللجنة المركزية لحركة فتح تعتقله سلطات الاحتلال، وتحكم عليه بالسجن خمسة مؤبدات و40 عاما”.

(د ب أ)