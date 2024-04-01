سلطات الاحتلال تعلن توقيف شقيقة إسماعيل هنية على خلفية تهم تتعلق بـ”الإرهاب”

القدس المحتلة: أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية الإثنين توقيف شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مدينة تل السبع في صحراء النقب بجنوب إسرائيل، على خلفية تهم تتعلق بـ”الإرهاب”.

وأكدت الشرطة لوكالة فرانس برس أن “صباح عبد السلام هنية (57 عاما) محتجزة في تل السبع وتخضع لتحقيق يشترك فيه جهاز الأمن الداخلي (شين بيت)”.

وقالت الشرطة في بيانها إنها تشتبه بقيام هنية التي تحمل الجنسية الإسرائيلية بـ”التواصل مع نشطاء في حماس والانتماء للمنظمة والتحريض ودعم الأعمال الإرهابية”.

ولرئيس المكتب السياسي لحركة حماس المقيم في الدوحة، شقيقتان تسكنان في جنوب إسرائيل وتحملان جنسيتها لزواجهما من فلسطينيين داخل الـ48.

وقالت الشرطة إنها عثرت في منزل صباح هنية على “وثائق ووسائل إعلام وهواتف وغيرها من المتعلقات والأدلة التي ترتبط بارتكاب جرائم أمنية خطيرة ضد دولة إسرائيل”.

وتخوض إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر حربا دامية.

واندلعت الحرب إثر هجوم نفّذته حركة حماس على مستوطنات جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1160 شخصاً، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وخُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصاً ما زال 130 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق تقديرات رسمية إسرائيلية.

وتعهّدت إسرائيل “القضاء” على حماس وهي تشنّ منذ ذلك الحين قصفا مكثّفا، وبدأت هجوما بريا في 27 تشرين الأول/ أكتوبر، ما أدى إلى استشهاد 32782 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

(أ ف ب)