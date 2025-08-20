سلطات الاحتلال تعلن موافقتها النهائية على مشروع استيطاني لتقسيم الضفة الغربية

تل أبيب: أعلنت إسرائيل موافقتها النهائية على مشروع استيطاني مثير للجدل في الضفة الغربية المحتلة، من شأنه تقسيم المنطقة إلى شطرين بصورة فعلية، ويقول عنه الفلسطينيون ومنظمات حقوقية إنه قد يدمر خطط إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.

وظل تطوير المستوطنات في منطقة “إي 1”، وهي مساحة من الأرض المفتوحة الواقعة شرق القدس، قيد الدراسة لأكثر من عقدين، إلا أنه تم تجميده بسبب ضغوط أمريكية خلال الإدارات السابقة.

وتدعو الخطة إلى إقامة حوالي 3400 وحدة سكنية في المنطقة، وهي مساحة من الأرض بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم.

وحصل المشروع اليوم الأربعاء، على الموافقة النهائية من لجنة التخطيط والبناء، بعد رفض آخر الالتماسات التي كانت مقدمة ضده في السادس من أغسطس/آب الجاري.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد أعلن عن هذا الاقتراح الأسبوع الماضي، قائلا إن هذه الخطوة “تدفن فكرة الدولة الفلسطينية إلى الأبد”

