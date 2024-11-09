سياسة | عربي | فلسطين

سلطات الاحتلال تفرج عن 20 فلسطينيا اعتقلتهم من قطاع غزة- (شاهد)

9 - نوفمبر - 2024

أسيران يعرضان آثار التعذيب على جسديهما في سجون الاحتلال. أرشيف

حجم الخط
1

غزة: أفرجت إسرائيل، السبت، عن 20 فلسطينيا بعد اعتقالهم من قطاع غزة خلال عمليات الإبادة التي يرتكبها جيشها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأفيد بأن 20 أسيرا فلسطينيا أفرجت عنهم إسرائيل وصلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ووصل الأسرى في حافلة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر للقطاع.

ويخضع المُفرج عنهم الذين بدت عليهم علامات الإرهاق، لفحوصات طبية داخل المستشفى.

وخلال الشهور الماضية، أطلق جيش الاحتلال سراح عشرات المعتقلين الفلسطينيين من غزة على دفعات متباعدة، ومعظمهم عانوا من تدهور في أوضاعهم الصحية جراء التعذيب.

ومنذ أن بدأ عمليته البرية بغزة في 27 أكتوبر 2023، اعتقل الجيش آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون بالطواقم الصحية والدفاع المدني، وأفرج لاحقا عن عدد ضئيل منهم، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولا.

وكشفت منظمات حقوقية ووسائل إعلام إسرائيلية عن تعرض معتقلين فلسطينيين من غزة لتعذيب وإهمال طبي أودى بحياة العديد منهم في مراكز اعتقال إسرائيلية.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول qoraish:
    نوفمبر 9, 2024 الساعة 2:28 م

    الغرب يتجاهل تماما معاناة الشعب الفلسطيني…ولكن يكفي أن صهيوني تلدغه بعوضة فتقوم كل وسائل الإعلام على وجه الأرض بتغطية الحدث .
    ” وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ”
    الآية من القرآن التي لا يزال زعماء الدول الإسلامية يرفضون تصديقها , دليل على خضوعهم للقادة الأمريكيين !

    رد

أخبار ذات صلة

3 أسرى يعانون أوضاعا حرجة بسبب الإهمال الطبي في” سجن جلبوع”
26 - مايو - 2025
مراقبون إسرائيليون: هذه حرب نتنياهو لا حربنا.. وموقف ترامب حاسم ومرتبط بما سمعه من العرب
18 - مايو - 2025
إعلام عبري: قصف إسرائيلي غير عادي على غزة تُسمع انفجاراته في بئر السبع 
16 - مايو - 2025
استشهاد ثلاثة أسرى من غزة في سجون الاحتلال جراء التعذيب
15 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية