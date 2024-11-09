سلطات الاحتلال تفرج عن 20 فلسطينيا اعتقلتهم من قطاع غزة- (شاهد)

أسيران يعرضان آثار التعذيب على جسديهما في سجون الاحتلال. أرشيف

غزة: أفرجت إسرائيل، السبت، عن 20 فلسطينيا بعد اعتقالهم من قطاع غزة خلال عمليات الإبادة التي يرتكبها جيشها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأفيد بأن 20 أسيرا فلسطينيا أفرجت عنهم إسرائيل وصلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ووصل الأسرى في حافلة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر للقطاع.

ويخضع المُفرج عنهم الذين بدت عليهم علامات الإرهاق، لفحوصات طبية داخل المستشفى.

تغطية صحفية| خرجوا بحالة نفسية وصحية صعبة.. الإفراج عن 20 معتقلاً من سجون الاحتلال عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/66OdfRX3Xs — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 9, 2024

وخلال الشهور الماضية، أطلق جيش الاحتلال سراح عشرات المعتقلين الفلسطينيين من غزة على دفعات متباعدة، ومعظمهم عانوا من تدهور في أوضاعهم الصحية جراء التعذيب.

ومنذ أن بدأ عمليته البرية بغزة في 27 أكتوبر 2023، اعتقل الجيش آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون بالطواقم الصحية والدفاع المدني، وأفرج لاحقا عن عدد ضئيل منهم، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولا.

وكشفت منظمات حقوقية ووسائل إعلام إسرائيلية عن تعرض معتقلين فلسطينيين من غزة لتعذيب وإهمال طبي أودى بحياة العديد منهم في مراكز اعتقال إسرائيلية.

(الأناضول)