سلطات الاحتلال ومواقع التواصل ترتكب 80 انتهاكا بحق الصحافيين خلال الشهر المنصرم

غزة- “القدس العربي”: واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها الممنهجة ضد الصحافيين الفلسطينيين، وسجل الشهر الماضي اقتراف قوات الاحتلال 75 انتهاكا، إلى جانب انتهاكات أخرى لمواقع التواصل الاجتماعي، هدفت جميعها إلى منع الصحافيين من التغطية وفضح ممارسات الاحتلال، محاربة المحتوى الفلسطيني.

ورصد التقرير الذي أصدرته لجنة دعم الصحافيين، زيادة في الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال شهر يونيو المنصرم من خلال اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي صحافي وهو محمد منى، واستدعاء واحتجاز لأكثر من 13 صحافياً للتحقيق معهم حول طبيعة عملهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما تخلل فترة الشهر الماضي، حسب تقرير الرصد، إصدار محكمة إسرائيلية تجديد حكم لعدد اثنين من الصحافيين، وهما الكاتب الأسير وليد دقة، والذي وصلت صحته إلى درجة الخطورة، والصحافية لمى غوشة، من خلال استمرار الحبس المنزلي لها ومنعها من الاتصال والتواصل.

كذلك سجل تقرير لجنة دعم الصحافيين 16 حالة اعتداء وإصابة مباشرة بحق الصحافيين وقنصهم بشكل متعمد بإطلاق الرصاص الحي والمعدني وإلقاء قنابل الغاز السام والرش بغاز الفلفل والضرب والتكسير والسحل.

وكان الهدف من مجمل هذه الاعتداءات المباشرة على الصحافيين، هو منعهم من ممارسة عملهم الصحافي، حيث أدت أحد الهجمات لوقوع إصابة خطيرة لمراسل موقع “فلسطين بوست” الصحافي مؤمن سمرين بالرصاص في الرأس.

كما وأصيب المصور الصحافي حازم ناصر بالرصاص بخاصرته، من قبل قناص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، وذلك على الرغم ارتداء هؤلاء الصحافيين أثناء التغطية شارة ودروع تؤكد مهنتهم.

ولم تتوقف هجمات الاحتلال ضد الصحافيين عند هذا الحد، بل رصد التقرير منع قوات الاحتلال ومستوطنيه الصحافيين من ممارسة عملهم المهني في تغطية انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين والتي سجلت عدد 26 حالة.

وأشار التقرير إلى أنه خلال قيام سلطات الاحتلال بمنع الصحافيين من التغطية، قامت بارتكاب خمس عمليات تحطيم معدات وكاميرات ومركبات.

كذلك وثقت لجنة دعم الصحافيين 7 حالات تهديد بالدهس بالمركبات والاغتيال والاعتقال، من قبل الاحتلال ومستوطنيه مع السب والشتم والترهيب وإطلاق الكلاب المسعورة باتجاههم.

وتخلل أيضا فترة الشهر الماضي، قيام قوات الاحتلال بشن حملات مداهمات طالبت ثلاث منازل للصحافيين، في ساعات الليل، وتعمدت خلالها تخريب مقتنيات المنازل وترويع السكان والأطفال.

كما وسجل التقرير حالتي مضايقات داخل سجون الاحتلال بحق الصحافي وليد دقة ورفض الإفراج عنه رغم خطورة وضعه الصحي.

وجاء ذلك في وقت فرضت فيه مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي قيوداً مشددة وظالمة على المحتوى الفلسطيني، استجابة للضغوط الممارسة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تهدف بالأساس إلى محاربة الرواية والمحتوى الفلسطيني.

وسجل تقرير لجنة دعم الصحافيين خلال الشهر الماضي أربع حالات انتهاك، شملت إغلاق وحظر وحذف حساب للصحافيين والنشطاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، دون إبداء الأسباب.

وعلى صعيد، الانتهاكات الفلسطينية الداخلية، سجل تقرير لجنة دعم الصحافيين، خلال شهر يونيو المنصرم، انتهاكا واحدا، تمثل في استدعاء الصحافي مجاهد مرداوي للتحقيق.