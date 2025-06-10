سلطات الهجرة الأمريكية تعتقل المؤثر خابي لام الأكثر متابعة على تيك توك

واشنطن- “القدس العربي”: أفادت تقارير إعلامية بأن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) احتجزت يوم الجمعة خابي لامي، أحد أشهر صناع المحتوى على منصة “تيك توك”، خلال وجوده في مطار هاري ريد الدولي بمدينة لاس فيغاس( نيفادا)، وذلك بتهمة انتهاك قوانين الهجرة.

وخابي لام، واسمه الكامل سيرينج خابان لام، هو مؤثر إيطالي سنغالي يبلغ من العمر 25 عامًا. ووفقًا لصحيفة “USA Today”، فإن لامي تجاوز مدة تأشيرته، وهو ما دفع السلطات إلى احتجازه ومنحه لاحقًا خيار مغادرة البلاد طواعية، وهو ما اختاره بالفعل.

وذاع صيت خابي لام خلال جائحة كوفيد-19، بعدما فُصل من عمله في مصنع بإيطاليا. وبدأ بصناعة مقاطع فيديو صامتة تسخر من “الاختراقات الحياتية” المعقدة بطريقة فكاهية وبسيطة، وسرعان ما تحوّل إلى أحد أكثر الشخصيات متابعة على تيك توك عالميًا، مستخدمًا وسم “#learnfromkhaby” في معظم محتواه.

وأصبح لام وجهًا بارزًا لعدد من العلامات التجارية العالمية، من بينها شركة الأزياء “بوس”، كما يشغل منصب سفير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، ومنصة “بينانس” للعملات الرقمية. وقد حضر العديد من الفعاليات الدولية، من عروض أزياء إلى سباقات فورمولا 1، كما تم تكريمه من قبل مجلة “People” عام 2024 ضمن قائمة “مبدعي العام”، وفقا لنيوز نيشن.

وولد لام في السنغال وانتقل إلى إيطاليا في طفولته، لكنه لم يحصل على الجنسية الإيطالية إلا في عام 2022. وفي تصريحات سابقة، قال: “قبل تيك توك، كنت أعمل في مصنع وأُعيل عائلتي. كانت حياتي مختلفة تمامًا، أما الآن فقد تغيّر كل شيء”.

ويأتي اعتقال لام في ظل تصاعد حملات الترحيل المرتبطة بسياسات الهجرة المتشددة التي تعهد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي وعد خلال حملته الانتخابية بتنفيذ موجات ترحيل جماعي، وهو ما أسفر عن سلسلة من المداهمات التي تنفذها إدارة الهجرة في أنحاء متفرقة من الولايات المتحدة.