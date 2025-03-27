سلطات الهجرة الأمريكية تعتقل طالب دكتوراه إيرانياً في جامعة ألاباما

واشنطن: أعلنت جامعة ألاباما، في بيانٍ لوسائل الإعلام، يوم الأربعاء، أن سلطات الهجرة الاتحادية الأمريكية احتجزت أحد طلاب الدكتوراه فيها.

ولم تحدد الجامعة هوية الطالب، لكن السجلات على الموقع الإلكتروني لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة أظهرت أنها تحتجز علي رضا دورودي، وهو مواطن إيراني.

ولم تتضح في السجلات المنشأة التي احتجز فيها.

ولم ترد وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، ولا الوكالة على طلب التعليق. ولم يتضح سبب احتجاز المواطن الإيراني.

تشير صفحة دورودي على لينكد.إن إلى أنه يدرس الهندسة الميكانيكية في جامعة ألاباما، ويتخصص في هندسة المعادن. وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” ووسائل إعلام أخرى أول من نشر الخبر.

يأتي هذا الاعتقال في الوقت الذي تعهد فيه الرئيس دونالد ترامب بترحيل المتظاهرين الأجانب المناصرين للفلسطينيين في الولايات المتحدة، ويقول إنهم يدعمون حركة “حماس”، ويعادون السامية، ويقوّضون السياسة الخارجية الأمريكية.

وينفي المتظاهرون، بمن فيهم بعض الجماعات اليهودية، هذه المزاعم، قائلين إن إدارة ترامب تخلط بين انتقادهم للهجوم الإسرائيلي على غزة ودفاعهم عن حقوق الفلسطينيين ومعاداة السامية ودعم “حماس”.

كما تستهدف إدارة ترامب الطلاب الأجانب في سعيها لقمع الهجرة، بما في ذلك تكثيف اعتقالات المهاجرين وفرض قيود صارمة على المعابر الحدودية.

وفي الأيام القليلة الماضية، استهدفت إدارة ترامب طلاباً آخرين في مؤسسات تعليمية مختلفة.

(رويترز)