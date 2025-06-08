تحطّم طائرة تقل 20 شخصا في ولاية تينيسي الأمريكية 

واشنطن: تحطّمت طائرة تقلّ 20 شخصا في ولاية تينيسي الأمريكية الأحد، وتم نقل بعض ممن كانوا بداخلها إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر تعرّضهم لإصابات، وفق مسؤولين محليين وفيدراليين.

وقالت دورية الطرق السريعة في تينيسي على منصة إكس إن عناصرها يساعدون الشرطة “في موقع تحطم الطائرة على طريق أولد شيلبيفيل” في مقاطعة كوفي في وسط الولاية.

وتابعت “تم نقل بعضهم جوا إلى مستشفيات قريبة”، مشيرة إلى أنها ستصدر لاحقا بيانات محدثة.

وأظهرت صور تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي طائرة صغيرة بيضاء مقدمتها مدفونة في العشب وقد انفصل ذيلها.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن الطائرة من طراز دي هافيلاند كندا دي اتس شي-6 توين أوتر، وإنها “تحطمت بعيد مغادرتها مطار تولاهوما” في تينيسي “الأحد نحو الساعة 12,45 بالتوقيت المحلي (17,45 ن غ)”.

وأشارت إلى أن “20 شخصا كانوا بداخلها”، موضحة أنها “تجري تحقيقا”.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن الطائرة كانت تستخدم لرحلات القفز بالمظلة.

(أ ف ب)