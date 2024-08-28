سياسة | دولي

سلطات محلية: استعادة رفات جندي إسرائيلي من قطاع غزة- (صورة) 

منذ 17 دقيقة

الجندي الإسرائيلي شاكيد دهان- وسائل التواصل الاجتماعي

حجم الخط
0

القدس المحتلة: أعلنت بلدية مستوطنة “ميجدال هعيمق” الإسرائيلية الأربعاء استعادة رفات جندي قُتل إبان هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر وإعادته إلى عائلته.

وقالت البلدية عبر حسابها على منصة إنستغرام “رئيس بلدية ميجدال هعيمق وسكانها يشاطرون عائلة دهان التي استعادت جثة ابنها شاكيد الحزن الشديد، وكان قتل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر”.

وأضافت “تم العثور على جثته في غزة وإعادتها إلى عائلته الليلة الماضية”.

ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي هذه التقارير.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)

 

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

بينهم 3 بغزة.. إصابة 5 جنود إسرائيليين خلال 24 ساعة
منذ 49 دقيقة
لواء إسرائيلي متقاعد: جيشنا أشلاء بغزة وانهيار التفاوض يقودنا للهاوية
منذ 22 ساعة
مقتل 3 ضباط إسرائيليين في معارك وسط قطاع غزة- (صورة)
24 - أغسطس - 2024
 القسام تعلن قتل وجرح جنود إسرائيليين عبر 3 هجمات 
24 - أغسطس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية