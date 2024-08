سلطات محلية: استعادة رفات جندي إسرائيلي من قطاع غزة- (صورة) 

القدس المحتلة: أعلنت بلدية مستوطنة “ميجدال هعيمق” الإسرائيلية الأربعاء استعادة رفات جندي قُتل إبان هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر وإعادته إلى عائلته.

وقالت البلدية عبر حسابها على منصة إنستغرام “رئيس بلدية ميجدال هعيمق وسكانها يشاطرون عائلة دهان التي استعادت جثة ابنها شاكيد الحزن الشديد، وكان قتل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر”.

وأضافت “تم العثور على جثته في غزة وإعادتها إلى عائلته الليلة الماضية”.

ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي هذه التقارير.

🔊 The Body of Sergeant Shaked Dahan, 19, from Afula, Has Been Recovered From Gaza

He Was a Soldier in the 77th Battalion and Was Abducted from His Tank on October 7th, Near Nir Oz.

He was classified as a fallen soldier in captivity.

