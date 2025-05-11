سلطنة عُمان تستكمل مساعيها لعقد اتفاق بين أمريكا وإيران.. وطهران تؤكد على تخصيب اليورانيوم

الدوحة- “القدس العربي”:

أعلنت سلطنة عُمان انتهاء جولة جديدة من المحادثات التي ترعاها في مسقط بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل لاتفاق بشأن برنامج طهران النووي، فيما تتباين المعلومات حول تفاصيل متعلقة بتخصيب إيران لليورانيوم.

وكشف بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني انتهاء الجولة الرابعة والجديدة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في مسقط. وبحسب رئيس الدبلوماسية العُمانية، تضمنت “المناقشات أفكارًا مفيدة وأصيلة تعكس رغبة مشتركة في التوصل إلى اتفاق مشرف”.

وأعلنت السلطات العُمانية أن الجولة الخامسة من المحادثات ستعقد بعد أن يتشاور الطرفان مع قيادتيهما.

من جانبه أعلن عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني في تصريحات صحافية عن “الاقتراب من التفاهم على المواضيع الخلافية مع أمريكا”. وأضاف عراقجي أن “المحادثات مع واشنطن كانت جادة بدرجة أكبر مقارنة بالجولات السابقة”.

وإن كان وزير الخارجية الإيراني كشف أن “الجانبين الأمريكي والإيراني الآن لديهما فهم أفضل لبعضهما البعض”، إلا أنه استدرك وأضاف: “برنامجنا لتخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض”.

كما شدد أيضاً: “مبدأ التخصيب لا يمكن المساس به بأي شكل من الأشكال، والولايات المتحدة قبلت هذا الأمر”. وقال في تصريحاته الصحفية التي نقلها التلفزيون الإيراني: “لن نساوم على مبدأ تخصيب اليورانيوم لكن يمكن البحث بشأن نسبة التخصيب ومستوياته”. وتراهن طهران من خلال مسار المفاوضات التي تشارك فيها في سلطنة عُمان “على رفع العقوبات وهذا موضوع متفق عليه بين الطرفين”.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايي، أعلن في منشور على منصة “إكس” “أن الجولة الرابعة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية انتهت في مسقط، وأضاف بقائي أن هذه الجولة “كانت صعبة، لكنها مفيدة للوصول لفهم أفضل لموقف البعض والبحث عن حلول معقولة وواقعية لحل القضايا الخلافية”، لافتاً إلى أن سلطنة عُمان هي التي ستعلن زمان الجولة القادمة ومكانها لاحقاً.

من جانبها، وصفت واشنطن الجولة الرابعة من المحادثات النووية مع طهران بأنها “مشجّعة”، ونقلت “رويترز” عن مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية قوله إنه “جرى الاتفاق على المضي قُدُماً في المحادثات مع إيران لمواصلة العمل بشأن الأمور الفنية”.

وحضر جولة التفاوض في العاصمة مسقط مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وتأتي هذه المفاوضات- التي توسطت فيها عُمان وعُقدت في عاصمتها مسقط- في أعقاب جولات سابقة بدأت قبل نحو شهر، لتمثل أعلى مستوى من التواصل بين طهران وواشنطن، منذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي التاريخي عام 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.

وسبق أن أفاد الجانبان بإحراز تقدم بعد المحادثات السابقة، ولكن حدثت بعض التأخيرات والخلافات بشأن حق إيران في تخصيب اليورانيوم.

وتخصب إيران حالياً اليورانيوم إلى درجة نقاء 60%، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة 3.67% المنصوص عليها في اتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى، ولكنها أقل من نسبة 90% اللازمة لإنتاج مواد صالحة للاستخدام في صنع الأسلحة.