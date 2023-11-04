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سلطنة عُمان تطالب بتشكيل محكمة لجرائم الحرب المرتكبة في غزة

4 - نوفمبر - 2023

عُمانيون يتظاهرون في مسقط لإظهار الدعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة

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مسقط: أعربت سلطنة عُمان عن بالغ استنكارها وإدانتها الشديدة لاستمرار “المجازر” وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقِّ الشعب الفلسطيني واستهداف المدنيين ومرافق القطاع الصحي في غزة.

وأشارت وزارة الخارجية العُمانية، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء العمانية السبت، إلى “المجزرة المروعة والوحشية التي استهدفت يوم أمس مدرسة أسامة بن زيد التابعة لوكالة الأونروا الأممية بشمال قطاع غزة والتي لجأت إليها مئات الأسر الفلسطينية بحثًا عن الأمان من القصف المدمر لقوات الاحتلال، وكذلك قصفُه اليوم لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا الأممية في جباليا ولمدخل مستشفى النصر للأطفال غرب غزة ولخزان ماء عمومي يغذي عدة أحياء شرق رفح جنوبيّ القطاع”.

وأكّدت على الحاجة إلى “صحوة حقيقية للمجتمع الدولي انطلاقًا من مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية لوضع حدٍّ لهذا الاستهتار والتعسف الواضح لإسرائيل وخرقها للشرائع والقوانين والمواثيق الدولية والطلب من المحكمة الجنائية الدولية بتشكيل محكمة لجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة وملاحقة مجرمي الحرب في جميع المجازر التي ارتكبت”.

وشددت أنّ “الوقف الفوري لهذه الحرب الغاشمة هي ضرورة ملحة يتعيّن على المجتمع الدولي عدم التهاون فيها، وذلك بموقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين الأبرياء العُزّل وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية لهم”.

وأكدت على “قرارات الشرعية الدولية والمواقف العُمانية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والداعية إلى انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حدود عام 1967 وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبدأ حل الدولتين وعلى أساس القانون الدولي”.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 4, 2023 الساعة 12:06 م

    انشاء المحاكم لا يردع عدوان الشر على غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة ولكن إرسال الغذاء والماء والدواء وحتى السلاح مفيد في هكذا ظروف 🇵🇸🤕✌️🤕✌️

    رد

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