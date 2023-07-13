سلمان رشدي يتحدث عن حادثة الطعن:” لدي طبيب نفسي جيد”

نيويورك- “القدس العربي”: بعد مرور عام تقريبًا على تعرضه للطعن عدة مرات على خشبة المسرح قبل إلقاء محاضرة في مقاطعة تشوتاكوا بولاية نيويورك، قال سلمان رشدي إن لديه الكثير من “الكوابيس الجنونية” بشأن الحادث.

وفي مقابلة مع “بي بي سي”، قال المؤلف البريطاني- الأمريكي البالغ من العمر 76 عامًا إنه يعمل مع “طبيب نفسي/ معالج جيد جدًا” لكنه لا يزال غير حاسم بشأن ما إذا كان سيحضر حدثًا عامًا آخر.

ودفع هادي مطر البالغ من العمر 24 عامًا – المتهم بمحاولة قتل رشدي – بأنه غير مذنب في أغسطس 2022، ولكن رشدي قال إن هذ االأمر سخيف للغاية لأن أكثر من ألفي شخص رأوه يفعل ذلك.

ويواجه رشدي ردود فعل عنيفة وتهديدات بسبب روايته “آيات شيطانية” الصادرة عام 1988، وشملت بعض ردود الفعل تلك حظر الكتاب في بنغلاديش وسريلانكا والسودان.