سلمى ومها المصري تعلنان وفاة ابن شقيقتهما وعائلته في إعصار درنة- (صور)

“القدس العربي”: أكدت الممثلتان السوريتان سلمى ومها المصري وفاة ابن شقيقتهما فتح الله بن منصف بن طاهر وزوجته وأولادهما الخمسة، بعد فقدانهم لأسابيع جراء إعصار “دانيال” الكارثي الذي ضرب مدينة درنة الليبية الشهر الماضي.

وأعلنت الممثلتان الخبر الحزين عبر صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي ونعت سلمى الراحل وعائلته من خلال نشر صورتين لهم عبر فيسبوك، وارفقتها بتعليق جاء فيه: “إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ ولا راد لقضاء الله، الله يرحمكم يا غوالي يا فتح الله يا ابن الغالية وأحفادها الغاليين”.

وأضافت “وفاتكم أوجع قلوبنا يا روحي يا سوسن الله يصبر قلبك وينزل السكينة والرضى عليك يا عمري وعلى قلب أبوهم مصابك مصابنا الله يصبرنا يا رب وربي يجعل مثواهم الجنة مع الأولياء والصالحين”.

وتابعت “شكرا من القلب لكل من ساعدنا ووقف معنا وواسانا سواء من زملائنا وأصدقائنا في درنة وبنغازي عظم الله أجركم”.

ومن جهتها، نشرت مها تعليقا عبر فيسبوك كتبت فيه: “إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخد وكل شيء بقضاء، ابن أختي وزوجتو وأولاده الخمسة فقدناهم بإعصار درنة، الله يرحمكم يا حبايب قلبي ويجعل مأواكم الفردوس الأعلى من الجنة”.

وتابعت: “الله يصبر قلبك ياحبيبتي أنتي وصهري وأحلام ومروة وصفا وأميمة الله يبرد قلبك وينزل عليك السكينة والرضا بقضاء الله مصابنا واحد يا حبيبتي ونحتسبهم من الشهداء”.

وأضافت: “شكراً لكل مين ساندنا من الزملاء ولكل مين وقف معنا في ليبيا الكل ما قصر إن شاء لله مابتشوفو مكروه”.

وتفاعل النجوم والمتابعون بشكل كبير مع الخبر الحزين، وعبروا عن حزنهم الشديد من خلال التعليقات، متمنيين للعائلة الصبر والسلوان.